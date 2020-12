Slováci? Dobrý súper na rozbeh, máme povinnosť vyhrať, tvrdia Švajčiari

Švajčiari spievali každý deň hymnu.

25. dec 2020 o 10:47 SITA

EDMONTON. Mladí Švajčiari na papieri zďaleka nemajú taký silný výber ako pred rokom, ale ambície im nechýbajú.

Prvý zápas na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov v kanadskom Edmontone im do cesty prihral Slovákov, ktorí by podľa webu Švajčiarskej hokejovej federácie mali byť dobrým súperom na rozbeh.

Šampionát pre tieto dva tímy A-skupiny sa začne dnes o 20.00 h SEČ.

Zlato na MS seniorov? Otázka času

"Máme veľmi dobrú pracovnú morálku. Hráči prejavujú neuveriteľnú silu. Tvrdo pracujeme jeden za druhého a máme z toho radosť. To je DNA nášho tímu," uviedol tréner Švajčiarov Marco Bayer pre agentúru Keystone-SDA.

"Začíname proti Slovákom a vyhrať v tomto zápase je naša povinnosť. Proti Fínom a Kanaďanom budeme outsidermi, ale tiež máme svoje šance. Proti Nemcom to vidím 50 na 50. Dôležité bude mentálne nastavenie a v tom by sme mali byť silní," dodal Bayer.

Napriek tomu, že vo švajčiarskom tíme chýba osobnosť typu Philippa Kuraschewa, ktorý pred dvoma rokmi doviedol mužstvo až do semifinále, tréner vidí ambície mužstva optimisticky.

"Máme v tíme potrebnú šírku. Aj vzhľadom na to, že tento rok z elitnej kategórie nikto nezostúpi, môžeme niečo dosiahnuť. Som presvedčený o tom, že v prípade švajčiarskeho seniorského A-tímu je len otázka času, kedy získa zlato na majstrovstvách sveta. A logickým krokom v našej filozofii by mala byť aj medaila výberu do 20 rokov. Kedy by sa tak malo stať? Prečo nie už tento rok?" pokračoval optimisticky naladený tréner Helvétov na webe sihf.ch.

Každé ráno spievali hymnu

Švajčiari pripomínajú, že aj ich národný tím musel po prílete do Edmontonu povinne absolvovať štyri dni v hotelovej izolácii.

To všetko v rámci tvrdých opatrení v boji s koronavírusom.

Hráči počas nich prakticky nemohli opustiť hotelové izby a trénerský štáb im vtedy naordinoval spoločné virtuálne tréningy.

"Konali sa trikrát denne. Hráči nielen spolu trénovali, ale aj obedovali spoločne za počítačom. Každé ráno si spoločne zaspievali štátnu hymnu," tvrdil Bayer.

"Všetky tieto opatrenia sme iniciovali preto, aby hráči napriek izolácii cítili spolupatričnosť. Bolo dôležité dať im jasný denný režim," dodal Bayer, ktorý má prominentných asistentov Patricka Fischera a Tommyho Albelina.

