Slováci nechali beštiu na striedačke. Je ťažké si to predstaviť, tvrdila IIHF

Slováci môžu pomýšľať na štvrťfinále.

26. dec 2020 o 2:29 Igor Dopirák

EDMONTON, BRATISLAVA. "Je to ľudská beštia. Je vysoký a ťažký, navyše, čaká ho už tretí juniorský šampionát. Je veľmi ťažké si predstaviť, že ho počas turnaja nahradí v bránke niekto iný," tvrdil analytik Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) o Samuelovi Hlavajovi.

Gólman kanadského Sherbrooke Phoenix mal byť jasnou brankárskou jednotkou Slovenska na prebiehajúcich majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Edmontone.

Má bohaté skúsenosti, chytá v prestížnej zámorskej juniorskej súťaži (QMJHL).

Lenže v otváracom zápase šampionátu ostal iba na striedačke. A hrozí mu, že na nej môže zotrvať celý turnaj.

Šancu dostal jeho konkurent Šimon Latkóczy a dokonalo ju využil.

Slovensko najmä vďaka nemu zdolalo Švajčiarsko 1:0 a spravilo dôležitý krok k postupu do štvrťfinále.

Latkóczy: Neočakávalo sa, že nastúpim

Latkóczyho zaradenie do zostavy bolo prekvapením. Na klubovej úrovni chytá len za juniorský tím Trenčína a v prípravnom zápase pred šampionátom proti Česku (0:6) dostal tri góly, rovnako ako aj Hlavaj.

"Samozrejme, radil som sa s trénerom brankárov. Takto sme to cítili a skrátka sme Šimonovi verili," skonštatoval tréner Slovákov Róbert Petrovický.

Rozhodnutie padlo večer pred stretnutím.

"Som vďačný za túto možnosť, lebo sa neočakávalo, že nastúpim. Vnímal som to ako veľkú šancu, ktorú som si zaslúžil za všetky roky, ktoré som odchytal," priznal 18-ročný mladík.

"Nervozitu som necítil. Pomáha mi mentálny tréner, vďaka ktorému som po psychickej stránke veľmi dobre nastavený," prezradil.

Jeho tím si dal pauzu

Svoj veľký talent potvrdil už vlani, keď šiel na skusy do zámoria.

V drese Madison Capitols mu stačilo len 20 zápasov na to, aby ho zaradili do All Star tímu americkej juniorskej USHL.

Súvisiaci článok Valábik vytvoril v roku 2006 nepopulárny rekord. Prekonal ho niekto? (kvíz) Čítajte

Mal pritom len 87-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 4,58 gólu na zápas. Pomohol mu fakt, že bol súčasťou suverénne najslabšieho tímu súťaže.

Hoci si následne poranil slabiny a dlhé mesiace pauzoval, v zámorí s ním naďalej počítali.

Do Ameriky sa však napokon nevrátil.

V aktuálnej sezóne poznačenej pandémiou sa totiž Capitols do USHL ani len neprihlásili.

IIHF: Máš našu pozornosť

Po piatku sa však záujem oňho určite zvýši. Proti Švajčiarom na seba upozornil najmä necelé štyri minúty pred koncom tretej tretiny.

Pred Latkóczym došlo počas presilovej hry ku skrumáži. K puku sa dostal Inaki Baragano a pred sebou mal odkrytú bránku.

Na nič nečakal a prudko vystrelil. Latkóczy sa však brilantne presunul k žŕdke a puk skončil v jeho lapačke.

"Stačí len sledovať a žasnúť nad tým. Šimon, máš našu pozornosť," reagovala IIHF prostredníctvom sociálnych sietí.

"Sám som v tej chvíli nevedel, kde je puk. Na poslednú chvíľu som ho zbadal, presunul sa doprava a mal som lapačku na správnom mieste," opísal Latkóczy.

V posledných sekundách stretnutia zaujal ešte raz. Po úspešnom zákroku vykorčuľoval z bránky a zdalo sa, že chce streliť gól.

"Chlapci v kabíne sa ma pýtali, či som sa zbláznil. Nechcel som však dať gól. Bolo desať sekúnd do konca, chcel som ho len odpáliť čo najďalej," tvrdil.

Favorizovaní a sebavedomí Švačiari

Slováci vstupovali do zápasu ako jasný outsider. Ak by ste si na nich stavili euro, mohli ste vyhrať až šesť.

Naopak, v prípade triumfu Švajčiarov by ste si zarobili len 30 centov.

"Začíname proti Slovákom a vyhrať tento zápas je naša povinnosť," tvrdil pred stretnutím tréner Švajčiarska Marco Bayer.

Súvisiaci článok Slováci? Dobrý súper na rozbeh, tvrdia Švajčiari a každý deň spievajú hymnu Čítajte

Petrovického zverenci však hrali so súperom vyrovnanú partiu a dokonca ho prestrieľali v pomere 32:28. Pomohlo im najmä šesť presilových hier.

"Bolo to o tímovom úsilí, chlapci zo seba vydali maximum," konštatoval majster sveta z roku 2002.

Jediný gól strelil necelých šesť minút pred koncom tretej tretiny Roman Faith. S trochou šťastia sa dostal k puku, vylepšil si pozíciu a strelou od žŕdky rozhodol.

"Celý zápas sme čakali na veľkú šancu a napokon som sa do nej dostal ja. Je dôležité, že sme strelili gól, pretože v koncovke sme sa v uplynulých zápasoch trápili," priznal útočník Bratislava Capitals.

Nemci nemali ani tri kompletné päťky

Slovenská dvadsiatka vyhrala zápas takmer po roku. Na vlaňajšom šampionáte v úvodnom stretnutí zdolala Kazachstan 3:1.

Odvtedy nasledovalo jedenásť prehier.

Hoci čakajú Slovákov v základnej A-skupine ešte tri stretnutia, triumfom nad Švajčiarmi spravili dôležitý krok k postupu do štvrťfinále.

Doň postúpia štyri najlepšie tímy z oboch päťčlenných skupín.

Favoritmi A-skupiny sú Kanada a Fínsko, o zvyšné dve miestenky by mali bojovať okrem Slovenska a Švajčiarska aj Nemecko.

To však malo ešte pred začiatkom šampionátu extrémne problémy. Mužstvo zasiahol koronavírus a úvodný zápas proti Fínsku odohralo len s necelými tromi formáciami.

Najbližší zápas odohrajú Slováci v noci z nedele na pondelok, keď presne o polnoci nášho času vyzvú domácich Kanaďanov.