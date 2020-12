Zákrok šampionátu? Brankár Slovenska chytil takmer nemožné

Proti Švajčiarom nedostal ani gól.

25. dec 2020 o 22:44 (aktualizované 25. dec 2020 o 23:16) Igor Dopirák

EDMONTON, BRATISLAVA. Bol to kľúčový moment celého zápasu. Do konca tretej tretiny zostávali približne tri minúty a Švajčiari hrali presilovku.

Zrazu sa k puku dostal Inaki Baragano a mal pred sebou prázdnu bránku. Bol v pozícii, v ktorej by možno z desiatich striel strelil deväť gólov.

Slovenský gólman Šimon Latkóczy však predviedol možno najkrajší zákrok celého šampionátu. Pritom šlo len o otvárací duel.

"Bol to pekný zákrok. Nevidel som, čo sa stalo, len som sa presunul vpravo a puk ma trafil do lapačky. To bolo všetko," hodnotil Latkóczy po zápase.

Slovensko najmä vďaka nemu zdolalo Švajčiarsko 1:0 a pomerne prekvapivo získalo všetky tri body.

Najbližšie stretnutie odohrá v noci z nedele na pondelok proti Kanade (presne o polnoci nášho času).