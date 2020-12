V Česku naňho kričali malý Vokoune. Kto je nový slovenský hrdina?

Kto je Šimon Latkóczy?

26. dec 2020 o 11:26 Juraj Berzedi

BRATISLAVA, EDMONTON. Nedostať gól v zápase na juniorských majstrovstvách sveta v hokeji je čosi výnimočné.

Slovenský brankár Šimon Latkóczy to proti Švajčiarom dokázal.

Mal najvýraznejší vplyv na víťazstve Slovenska v úvodnom zápase šampionátu do 20 rokov proti Švajčiarsku 1:0.

Najväčšiu pochvalu si zaslúžil jeho zákrok na konci tretej tretiny. Bol ako z ríše snov. Švajčiarsky útočník Inaki Baragano mal pred sebou prázdnu bránku.

Slovenský brankár však tigrím skokom odvrátil čistý gól, keď puk efektne chytil do lapačky. Bol to moment, ktorý by aj v zámorskej NHL opakovali celú sezónu.

Latkóczy sa stal mužom zápasu a bol vyhlásený aj za najlepšieho slovenského hráča. Aj napriek tomu, že jeho meno množstvo fanúšikov pred zápasom vôbec nepoznalo.

Kto je Šimon Latkóczy?

Láska k hokeju bola silnejšia

Od malička hokejovo vyrastal v rodnom Trenčíne. Pričom nezačínal medzi troma žŕdkami. Oveľa radšej strieľal góly ako väčšina detí.