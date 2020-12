Latkóczy? Nie je prototypom brankára pre NHL, tvrdí jeho mentor

Jeho prednosti sú atletickosť a mobilita.

26. dec 2020 o 17:47 Juraj Berzedi

Šimon Latkóczy v zápase Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov 2021. (Zdroj: TASR/AP)

Vyslúžil si pozornosť fanúšikov i odborníkov. Slovenský hokejový brankár Šimon Latkóczy zažiaril pri víťazstve v úvodnom zápase na juniorskom svetovom šampionáte proti Švajčiarsku 1:0.

Jeho výkony, schopnosti i hokejovú budúcnosť hodnotí jeho dlhoročný brankársky tréner i mentor PETER KOSA . „Šimon, pozri, draftovaný do NHL zrejme nebudeš,“ reagoval uznávaný tréner brankárov.

Po zápase so Švajčiarskom všetci chválili brankára Šimona Latkóczyho, ktorý zlikvidoval všetkých 28 striel súpera. Ako hodnotíte jeho výkon?

Zo začiatku to mal náročné, keďže Švajčiari mali dve veľké šance, ktoré našťastie neskončili gólom. V prvej tretine naňho nešlo veľa striel. Nemal sa príliš na čom chytiť. V druhej tretine, už bol vo väčšej permanencii. Našťastie puky ostávali na ňom či pri ňom. A v poslednej časti bol už v takom tranze.

Vtedy je človek naplno v zápase a už nevníma okolité veci. Už vám to lepí, triafa vás to. Bol som pokojný. Vždy môže prísť strela, ktorú neuvidíte, ale výborné bolo, že spoluhráči mu pomáhali svojou obetavosťou.

V závere tretej tretiny vytiahol zázračný zákrok, keď zlikvidoval gólovú strelu Baragana. Čo ste si vtedy pomysleli?

Nehovorím, že takéto zákroky sú úplne bežné. Avšak trénujeme ich. A keď ich potom brankár dokáže v zápase predať, dodá to tímu i jemu punc výnimočnosti.

Bol to chytený gól do prázdnej bránky. Ale tým, že ho poznám to beriem ako štandardný zákrok. Viem, aké je jeho brankárska atletickosť i mobilita.

Aké sú jeho najväčšie prednosti? A v čom sú jeho rezervy?

Som jeho tréner od detstva, možno od tretej triedy na základnej školy. Je to taký môj nevlastný syn a športovo nadaný chlapec.