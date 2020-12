Slafkovský: Povedali sme si, že to ukážeme švajčiarskemu trénerovi

Brankári si navzájom doprajú.

26. dec 2020 o 20:54 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Keď slovenskí hokejoví mladíci prehrali v poslednom prípravnom zápase s rovesníkmi z Česka 0:6, fanúšikovia boli skeptickí.

Pred úvodným zápasom juniorského šampionátu proti Švajčiarsku boli zverenci Róberta Petrovického v pozícii mierneho outsidera.

„Začíname proti Slovákom a vyhrať v tomto zápase je naša povinnosť,“ vyhlásil pred turnajom švajčiarsky tréner Marco Bayer pre agentúru Keystone-SDA.

Švajčiari boli sebavedomí. Možno aj preto, že pred rokom na turnaji Slovákov zdolali vysoko 7:2. Slovenskí mladíci si niečo podobné nepripúšťali.

„Od začiatku sme išli za víťazstvom. Aj pred zápasom sme si povedali, že to ukážeme švajčiarskemu trénerovi. Teraz ho možno tie reči mrzia,“ priznal na tlačovej konferencii SZĽH útočník Juraj Slafkovský.

Mladíci si plnili svoje úlohy

Má len šestnásť, rovnako ako obranca Šimon Nemec a útočník Filip Mešár. Pred nimi si v tomto veku zahrali na juniorskom šampionáte za Slovensko len Erik Černák a Marián Gáborík.

Mladíci vo svojej premiére na majstrovstvách sveta do 20 rokov nesklamali. A to aj napriek tomu, že hrali aj proti o tri roky starším protihráčom.

„Chlapci sú súčasťou tímu. Všetci si poctivo plnili svoje úlohy. Do mužstva výborne zapadli a každý z nich niečo prináša. Na veku vtedy nezáleží,“ načrtol tréner Róbert Petrovický.

Najviac času na ľade strávil Slafkovský, ktorý nastupoval aj v presilovkách. Napriek mladému veku ukázal sebavedomie i hokejovú zrelosť.

„Pred zápasom som bol trochu nervózny, ale snažil som sa na to nemyslieť. Bol som prekvapený, že som dostal toľko šancí. Som rád, že som ukázal, čo je vo mne,“ tvrdí rodák z Košíc.

Slafkovský pozná svoje rezervy

O robustnom útočníkovi (192 cm, 99 kg) sa už dlhšie hovorí ako o najväčšom slovenskom hokejovom talente za posledné roky.

„Vnímam to, ale nič si z toho nerobím. Odohral som len prvý zápas. Takéto výkony treba podávať počas celého šampionátu a hodnotiť to budem až po ňom,“ odkázal Slafkovský.

Už dve sezóny pôsobí vo fínskom TPS Turku. Vlani sa stal najproduktívnejším hráčom výberu do 18 rokov. Hoci mal len pätnásť.

V aktuálnej sezóne už pravidelne nastupuje za výber do 20 rokov. A už v prvom zápase bolo vidieť, že fínska liga ho pripravila aj na juniorský šampionát.

„Liga je rýchla a fyzická. Po oboch stránkach som dobre pripravený,“ zhodnotil 16-ročný útočník. A v čom vidí najväčšie rezervy?

„Zlepšiť sa môžem v korčuľovaní. To je najdôležitejšie. A tiež by som mohol byť efektívnejší v zakončení,“ doplnil.

Presilovky? Zlepšiť postavenie hráčov

Na vlaňajšom šampionáte sa slovenskí mladíci trápili. Zdolali len Kazachstan. S ostatnými súpermi vždy vysoko prehrali. A výrazne za nimi zaostávali.

Veľké šance sa im nedávali ani tento rok. Aj preto bol ich úvodný výkon proti Švajčiarsku príjemným prekvapením.

„Chceli sme mať dobrý začiatok, ktorý je vždy dôležitý. Chlapci dreli jeden za druhého, poctivo pracovali a mali aj kúsok športového šťastia. Zaslúžili si vyhrať,“ zdôrazňuje Petrovický.

Najväčšie rezervy vidí v presilových hrách. Slováci ich mali k dispozícii až šesť. Hrali v nich solídne, vytvorili si šance, ktoré však nedokázali premeniť.

„Treba na nich pracovať, ukázať si to a rozprávať sa o tom. Posúvanie pukov i prihrávky boli veľmi dobré. Aj streľba tam bola. Treba vylepšiť postavenie hráčov,“ vraví slovenský tréner.

Brankári si navzájom doprajú

V noci z nedele na pondelok jeho zverencov o polnoci nášho času čakajú domáci Kanaďania, ktorí sú každoročne favoritom na prvenstvo.

„Ich systém sa nemení. Budú hrať priamočiaro do bránky. Bude to náročný zápas, ale ak do neho vložíme srdce, máme šancu uhrať dobrý výsledok,“ myslí si obranca Dávid Mudrák.

Kanaďania pred turnajom prišlo o svoju najväčšiu hviezdu. Kapitán Kirby Dach sa zranil v prípravnom zápase proti Rusku.

Vlani si ho v 1. kole draftu z tretieho miesta vybralo Chicago, za ktoré odohral v uplynulej sezóne 64 zápasov a nazbieral 23 bodov (8+15).

„Keď odíde líder tímu, môže to mužstvo zaskočiť, ale aj nabudiť. V kádri majú veľa zvučných mien, takže ich to príliš neovplyvní,“ konštatuje Mudrák.

Kto sa postaví do bránky proti Kanade ešte tréner Petrovický neprezradil.

Je však reálne, že aj napriek výbornému výkonu Šimona Latkóczyho, môže dať majster sveta z roku 2002 prednosť Samuelovi Hlavajovi.

„Chlapci si navzájom prajú a sú priateľskí, čo je dôležité. Máme niečo v hlave, ale ešte to prediskutujeme s trénerom brankárov Rastislavom Staňom,“ dodal.