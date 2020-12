Extraligové kluby hlásia posily, Zvolen získal niekdajšieho reprezentanta

Trenčín siahol po fínskom veteránovi.

26. dec 2020 o 22:12 TASR

BRATISLAVA. Slovenský hokejový obranca Oldrich Kotvan podpísal zmluvu s HKM Zvolen s platnosťou do konca extraligovej sezóny 2020/2021. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Kotvan začal prebiehajúci ročník v Karlových Varoch, v sezóne 2019/2020 pôsobil v Liberci. Za Vary odohral 5 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jednu asistenciu, 10 trestných minút a šesť mínusových bodov v hodnotení.

Začiatkom decembra 2020 však v klube skončil z ekonomických dôvodov.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Vedenie klubu hľadá v rámci úsporných opatrení všetky možnosti ako zvládnuť sezónu predovšetkým po finančnej stránke. Preto došlo k rozhodnutiu, že v základnom kádri A-mužstva bude iba osem obrancov.

Nie je to pre nás jednoduché, ale museli sme k tomu pristúpiť, aby sme aj naďalej držali vyrovnaný rozpočet v tomto zložitom období," uviedol karlovarský klub v oficiálnom stanovisku.

Pre 30-ročného obrancu pôjde o premiéru v najvyššej slovenskej súťaži. Možnosť pôsobiť vo Zvolene mal už v lete 2020.

"Komunikoval som s trénerom Petrom Oremusom, ktorý mi už vtedy povedal, že by si ma prial do tímu. Teraz som už v HKM a moja priorita je dostať zo seba to najlepšie a pomôcť tímu," povedal Kotvan.

Oldrich Kotvan počas reprezentačného zrazu. (zdroj: TASR)

Novú posilu hlási aj Dukla Trenčín, ktorá angažovala mimoriadne skúseného 36-ročného fínskeho obrancu Janneho Jalasvaaru.

Ten pôsobil vo viacerých prestížnych európskych ligách, prevažnú časť kariéry vo Fínsku. Počas siedmich sezón v KHL odohral celkovo 362 zápasov a v rokoch 2012 a 2013 získal s Dinamom Moskva Gagarinov pohár.

Fínsko reprezentoval na dvoch MS hráčov do 20 rokov, na ktorých získal bronzové medaily, štartoval aj na svetovom šampionáte do 18 rokov.