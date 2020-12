Ďalší reštart kariéry. Kovaľčuk sa vracia domov, v tíme má byť lídrom

Návrat do zámorskej NHL mu nevyšiel.

26. dec 2020 o 22:22 TASR

OMSK. Ruský útočník Iľja Kovaľčuk bude opäť pôsobiť v Kontinentálnej hokejovej lige. Jeho novým zamestnávateľom sa stal Avangard Omsk, s ktorým podpísal zmluvu pre sezónu 2020/2021 s následnou opciou.

Informovala o tom oficiálna klubová stránka.

Kovaľčuk bude v novom pôsobisku hrať pod trénerom Bobom Hartleyom, s ktorým sa pozná z účinkovania v Atlante Thrashers.

"Počas nedávneho obdobia sme s Iľjom aktívne rokovali. Rovnako ako my mal aj on určité podmienky na uzavretie zmluvy a dal si prestávku, aby si všetko premyslel. Potom sme sa už rýchlo dohodli.

Spoliehame sa na jeho pomoc nielen na ľade, ale aj v kabíne. Potrebujeme lídra, ktorý dokáže viesť tím a ísť príkladom pre spoluhráčov," povedal generálny manažér Avangardu Omsk Alexej Volkov.

Kovaľčuk sa v uplynulých dvoch sezónach snažil o reštart svojej zámorskej kariéry, ktorú prerušil v roku 2013 a následne päť rokov pôsobil v Petrohrade.

V roku 2018 podpísal trojročnú zmluvu s Los Angeles Kings, no počas sezóny 2019/2020 ho klub zaradil na listinu nechránených hráčov. Následne si zahral za Montreal aj Washington, no napokon sa rozhodol pre návrat do Ruska.