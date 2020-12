Vlhovej plán zatiaľ vychádza. Prichádza však najbrutálnejšie obdobie

Slovenka pokračuje v Semmeringu.

27. dec 2020 o 12:00 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Bol to deň, ktorý všetko zmenil. Pred ním bola slovenská lyžiarka Petra Vlhová považovaná za elitnú slalomárku, ale v obrovskom slalome nepatrila medzi absolútne najlepšie.

Už končila v najlepšej desiatke, ale nikdy nie na stupni víťazov. Až zrazu v Semmeringu všetkých šokovala. Odborníkov, fanúšikov, trénerov i seba.

„Dnes som to naozaj nečakala. Som šťastná, že sa mi to podarilo. Prvé pódium a hneď víťazstvo. Je to neskutočné,“ reagovala vtedy Vlhová pre RTVS.

Po triumfe hodila lyže na sneh a víťazoslávne zdvihla ruky nad hlavu. Padla na kolená, akoby nemohla uveriť, čo práve dosiahla. Bola dojatá a viackrát si pretierala slzy.

„Vlhová prekvapila každého, aj sama seba,“ hlásal rakúsky portál ORF.

Magoni: Zoberieš si nové lyže

Keď stála na pódiu, dovolila svojim súperkám, aby ju obliali šampanským. Aj napriek tomu, že v rakúskom stredisku bolo chladné počasie.

„Hoci som lepkavá, nevadí mi to. Je to moje prvé víťazstvo v obrovskom slalome a chutí výborne,“ zdôraznila slovenská lyžiarka.

Pred pretekmi urobil jej tréner Livio Magoni kľúčové rozhodnutie. „Zoberieš si nové lyže,“ navrhol. A Vlhová si toto rozhodnutie nevedela vynachváliť.

„Je to mág,“ reagoval Vlhovej otec Igor.

Petra Vlhová v strede, vľavo druhá Viktoria Rebensburgová a tretia Tessa Worleyová - na fotografii z decembra 2018. (zdroj: SITA/AP)

Boli to zlomové preteky, po ktorých sa liptovská rodáčka zaradila aj k absolútnej elite v obrovskom slalome, ktorý je považovaný za najnáročnejšiu a najtechnickejšiu disciplínu.

Odvtedy v ňom už sedemkrát skončila na pódiu. Pričom v Maribore, Špindlerovom Mlyne a Sestriere zvíťazila. A vo švédskom Aare sa stala aj majsterkou sveta.

„V decembri som povedal, že potrebujeme iba to, aby Petra vyhrala jedno kolo a vtedy si začne veriť aj v obrovskom slalome,“ priznal Magoni.

Vlhovej plán zatiaľ vychádza

Od príchodu do Vlhovej tímu sa vedelo, že je špecialistom na obrovský slalom. V polovici minulej sezóny rozhodol, že jeho zverenka si vyskúša aj rýchlostné disciplíny.

Cieľ bol jednoznačný: zvyknúť si na rýchlosť, aby od začiatku aktuálneho ročníka mohla Slovenka jazdiť všetky disciplíny a zabojovať o veľký glóbus.

A jeho plán zatiaľ vychádza. Vlhová je na vedúcej pozícii v celkovom poradí Svetového pohára. Na konte má 465 bodov a pred druhou Michelle Gisinovou má náskok 138 bodov.

„Dúfam, že to tak bude až do konca sezóny. Petra výkonmi potvrdzuje, že jej to miesto patrí zaslúžene. Ale sama vie, že oň ešte bude musieť veľmi bojovať,“ reagovala pre RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

Vianoce strávila s rodinou i priateľom

Bolo to pred Vianocami po troch pretekoch v kĺzavých disciplínach vo Val d'Isère. V zjazdoch skončila Slovenka na 26. a 33. mieste. V super-G bola šiesta.

„Celý víkend hodnotím pozitívne. V zjazdoch som nedosiahla najlepšie výsledky, ale získala som viac istoty a dostala do tela rýchlosť. A šieste miesto v super-G je skvelé,“ zhodnotila Vlhová pre slovenské médiá.

“ Teším sa na obrovský slalom i slalom. Sú to moje disciplíny, v ktorých si verím. Momentálne mi idú lepšie ako kĺzavé disciplíny. „ Petra Vlhová, slovenská lyžiarka

Od súťažného stresu si cez vianočné sviatky oddýchla v talianskej dedinke Vipiteno, v ktorom má celý tím počas sezóny svoju základňu. Psychickú podporu jej priniesli rodičia i priateľ Michal.

„Samozrejme, budem trénovať každý deň, lebo ďalšie preteky sú za rohom. Teším sa však, že budem s rodinou. Budem sa snažiť aj trochu oddychovať a vyčistiť si hlavu,“ naznačila.

Prichádza najbrutálnejšie obdobie

Po krátkom oddychu však prichádza tradične najbrutálnejšia časť sezóny, v ktorej sa v rýchlom slede pôjde séria pretekov v technických disciplínach.

Odštartuje sa 28. decembra obrovským slalomom v Semmeringu (1. kolo 10.00, 2. kolo 13.00, vysiela RTVS) a o deň neskôr je na programe slalom (1. kolo 15.15, 2. kolo 18.30).

„Teším sa na obrovský slalom i slalom. Sú to moje disciplíny, v ktorých si verím. Momentálne mi idú lepšie ako kĺzavé disciplíny,“ načrtla Vlhová.

Hneď po Novom roku je slalom v Záhrebe, potom vo Flachau, ďalej obrovské slalomy v Maribore a Kronplatzi.

Pomedzi to sú v kalendári Svetového pohára aj rýchlostné disciplíny v St. Antone, Crans Montane a Garmischi. To všetko v priebehu januára.