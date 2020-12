Ako mohol prežiť, to je pre mňa záhadou, spomína Vettel

Moment roka? To, že Grosjean prežil.

27. dec 2020 o 12:30 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BERLÍN. Štvornásobný majster sveta motoristickej formuly 1 Sebastian Vettel považuje vyviaznutie Romaina Grosjeana z ťažkej havárie na Veľkej cene Bahrajnu bez väčších následkov za moment roku.

Francúzsky jazdec unikol počas novembrových pretekov z horiaceho monopostu bez výraznejších zranení.

Súvisiaci článok Grosjean horel, Hamilton vyhral na troch kolesách. Vyberte moment sezóny Čítajte

"Ako mohol prežiť takú haváriu je pre mňa záhadou. Bol na pokraji katastrofy," počudoval sa nemecký jazdec v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"To, že je stále s nami a nažive, to je pre mňa moment roku."

Čerstvá posila tímu Aston Martin je presvedčená, že z havárie sa dá poučiť.

"Iba pár rokov dozadu by tento incident mal horší výsledok. Teraz by mohol priniesť do seriálu ďalšie vylepšenie. Už pár dní po nehode sa objavili nápady, ako by sa dalo v takej situácii lepšie vyhnúť ohňu.

Každý si však musí uvedomiť, že pri takej rýchlosti, akou jazdíme, tu bude vždy riziko," pripomenul Vettel. Informovala agentúra DPA.