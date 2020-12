Osobné maximum si zlepšila o dve sekundy. Zapletalová má za sebou skvelý rok

Chce získať medailu z ME do 23 rokov.

27. dec 2020 o 17:03 SITA

BRATISLAVA. Emma Zapletalová má za sebou výnimočný športový rok. Hneď vo svojej premiérovej sezóne v kategórii dospelých sa 20-ročná prekážkarka etablovala na výslní nielen na domácej scéne, ale svojimi výkonmi sa zapísala do povedomia aj na medzinárodnej úrovni.

Skvelý výkon chce zopakovať

Môže ju mrzieť jedine fakt, že jej najlepší čas na 400 m prekážok (55,19), ktorým utvorila na augustovom slovenskom šampionáte v Trnave národný rekord, sa jej nepočíta do olympijského kvalifikačného procesu.

Ten bol od apríla do konca novembra pozastavený pre pandémiu koronavírusu vo svete.

"Napriek tomu som za národný rekord veľmi rada, lebo ma posunul vyššie v európskej i svetovej atletike,“ skonštatovala Emma Zapletalová na webe atletika.sk.

Členka ŠK ŠOG Nitra a Národného športového centra Bratislava je odhodlaná požadovaný výkon znamenajúci olympijskú miestenku zabehnúť opäť.

Preto sa so svojím koučom Petrom Žňavom, víťazom ankety SAZ Atlét roka 2020 v trénerskej kategórii, už poctivo chystá na ďalší atletický rok.

"Momentálne sa pripravujem v domácich podmienkach. V súčasnosti nepotrebujem nevyhnutne teplé počasie. V Nitre mám dobré možnosti a všetko, čo potrebujem,“ zdôraznila Emma Zapletalová.

"Na začiatku januára by sme mali ísť na sústredenie na Kanárske ostrovy, neskôr na jar by som rada išla do Chorvátska na Makarskú, ale to je ešte ďaleko. Uvidíme, či to vôbec bude možné," doplnila.

Sústredí sa na letné ciele

Tretia v ankete Atlét roka 2020 neplánuje štarty v halovej sezóne. "Nie som halový typ. Som vysoká a mám dlhé nohy, čo je nevýhoda v ostrých zákrutách. Preto som radšej, keď môžem v zime behať objemy a sústrediť sa na letné ciele,“ vysvetlila.

“ Môj prvý cieľ bude získať medailu na ME do 23 rokov a dúfam, že sa mi podarí kvalifikovať na OH do Tokia. „ Emma Zapletalová, slovenská bežkyňa

Osobné maximum vo svojej hlavnej disciplíne, behu na 400 m prekážok, si v roku 2020 zlepšila o vyše dve sekundy a je naďalej motivovaná posúvať sa výkonnostne ešte vyššie.

"Verím, že v roku 2021 bude všetko tak, ako má byť vrátane mojich dvoch vrcholov, teda olympijských hier a majstrovstiev Európy do 23 rokov. Na tieto podujatia sa sústredím a pripravím sa tak, aby som mohla podať čo najlepšie výkony.“

Emma Zapletalová si pre rok 2021 vytýčila dva ciele - túži sa postarať o medailovú radosť na ME do 23 rokov v Bergene a pripísať si do športového životopisu premiérový štart pod piatimi kruhmi.

"Verím, že sa plánované vrcholné podujatia uskutočnia. Keď už nie inak, tak aspoň v nejakej bubline. Môj prvý cieľ bude získať medailu na ME do 23 rokov a dúfam, že sa mi podarí kvalifikovať na OH do Tokia," dodala Zapletalová na webe SAZ.