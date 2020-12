Žiadne šrotovanie a valčík v parku. Odhodlaní Slováci siahali na senzáciu

Slovensko má napriek prehre veľkú šancu na postup.

28. dec 2020 o 5:37 Marián Szűcs

EDMONTON, BRATISLAVA. Na porovnanie toho, čo obe krajiny v mládežníckom hokeji znamenajú, úplne postačí tá jedna štatistika.

V histórii majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov odohralo Slovensko proti Kanade pätnásť zápasov. Štrnásť prehralo. Iba v roku 1999 dosiahlo remízu 0:0. Národný tím na čele s Mariánom Gáboríkom, Ladislavom Nagyom či Jánom Lašákom vtedy napokon získal na šampionáte bronz.

Kanada je iný level a často sa zdá, akoby slovenský tím v zápasoch proti nej prehrával už počas rozkorčuľovania.

Výsledky sú zväčša jednoznačné. Napríklad vlani mladí Slováci narazili na Kanadu vo štvrťfinále a zápas bol vybavený rýchlo. Už po polhodine Slováci prehrávali 0:5, napokon podľahli 1:6.

Tentoraz to však bol iný príbeh. Slovenský tím trápil najväčšieho favorita šampionátu až do poslednej minúty a podľahol mu tesne 1:3 po góle do prázdnej bránky pri hre bez brankára.

Slováci sú v tabuľke A-skupiny naďalej tretí a majú veľmi dobré šance na postup do štvrťfinále.

Žiadny valčík v parku

Kanada vo svojom prvom zápase na turnaji zošrotovala Nemecko 16:2, súper však pre problémy s koronavírusom nastúpil len so štrnástimi korčuliarmi.

„Dnes to nebolo šestnásť gólov pre Kanadu, žiadny unavený a oslabený súper, ale odhodlaný a vytrvalý slovenský tím pripravený zvládnuť rýchlosť Kanady,“ napísal web šampionátu o súboji Slovenska proti Kanade.

„Žiadny valčík v parku,“ doplnil.

Slováci síce dostali úvodný gól už v piatej minúte, keď brankár Samuel Hlavaj nemal šancu zastaviť dorážku Jordana Spenca, ale na ďalší gól musel veľký favorit čakať viac ako 50 minút.

Kanaďania síce mali puk častejšie na hokejkách, ale do veľkých šancí ich Slováci vôbec nepúšťali. Sympaticky vzdorovali.

V obrane predvádzali mimoriadne sústredený výkon a postupne sa častejšie dostávali aj pred bránku súpera. A dokázali byť nebezpeční.

Môžeme vyhrať, cítil kapitán

Mladí Slováci skvele zvládli aj druhú tretinu, ktorá býva pre technicky slabšie tímy kritická, keďže lavičky sú ďalej a striedanie je zložitejšie.

Kanada si však žiadny súvislejší tlak nevypracovala. Naopak, Slováci mali niekoľko sľubných pokusov a najmä Juraj Slafkovský mohol pár sekúnd pred koncom tretiny vyrovnať, no šancu nepremenil.

Útočník Juraj Slafkovský (vľavo). (zdroj: TASR/AP)

Tím však hral dobre a hráči to cítili. „Dnes môžeme vyhrať. Musíme sa viac tlačiť do bránky, využiť presilovky, určite nejaké prídu,“ hovoril kapitán Samuel Kňažko pre RTVS v prestávke pred záverečnou tretinou.

„Veľmi zriedka si po dvoch tretinách s Kanadou môžeme povedať – pokračujme v tom, čo sme hrali doteraz,“ súhlasil aj spolukomentátor prenosu Boris Valábik.

Boj do posledných sekúnd

Slováci hrali vo vysokom nasadení, stíhali s favoritom korčuľovať a dokázali ho prekvapiť. Otázka pred poslednou tretinou však znela – vydržia také tempo až do konca?

Vydržali. A ešte ho vystupňovali.

Na strely vyhrali záverečnú tretinu 10:7 (celkovo bol pomer striel 18:23). Vypracovali si šance, ale doplatili na chyby dvoch 16-ročných nováčikov – najskôr Slafkovský a potom Šimon Nemec stratili puk na útočnej modrej čiare v momentoch, keď tím stupňoval tlak.

V prvom prípade dala Kanada gól na 2:0 (to už bola 57. minúta), v druhom v záverečných sekundách pri hre Slovenska bez brankára na 3:1.

Medzitým znížil na 1:2 Martin Chromiak po krásnej strele v presilovke.

„Bezprostredne po zápase sme neboli šťastní, lebo sme mali veľa šancí na vyrovnanie, ale myslím, že celkovo sme odviedli naozaj dobrú prácu,“ vravel Chromiak pre web turnaja.

Petrovický: Som na hráčov hrdý

„Hrali sme dobre, poctivo, som na hráčov hrdý,“ hodnotil tréner slovenského tímu Róbert Petrovický.

„Dobre sme vykrývali priestory pred našou bránkou. Hrali sme trpezlivo, počkali sme si na svoje šance. A tie prišli, doťahovali sme sa,“ doplnil.

Za najlepšieho hráča slovenského tímu vyhlásili brankára Hlavaja, ktorý nahradil hrdinu prvého súboja na šampionáte proti Švajčiarsku Šimona Latkóczyho.

„Musím sa poďakovať spoluhráčom, odviedli skvelú prácu, zblokovali množstvo striel,“ hovoril Hlavaj pre iihf.com.

„Boli sme blízko k výhre. O to viac to mrzí a bolí, lebo s Kanadou sa nehrá každý deň a už vôbec nie tak tesne,“ povzdychol si útočník Michal Mrázik pre RTVS.

Tretí zápas v základnej skupine čaká Slovákov už v noci na utorok o 3.30 SEČ. Nastúpia proti Nemecku a ak zvíťazia, s istotou postúpia do štvrťfinále.