Messi by rád skúsil MLS, do konca sezóny to však nechce riešiť

Návrat Neymara je podľa neho nereálny.

28. dec 2020 o 12:24 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BARCELONA. Argentínsky futbalista Lionel Messi sa rozhodne o svojej budúcnosti až v júni. Prezradil to v rozhovore pre televíziu La Sexta.

Šesťnásobný najlepší futbalista sveta má s FC Barcelona zmluvu do 30. júna 2021 a s potenciálnymi záujemcami o jeho služby, medzi ktorých sa radia najmä Manchester City a Paríž St. Germain, by tak mohol rokovať už v januári.

Súvisiaci článok Za jeden klub dal 643 gólov. Messi vyrovnal senzačný rekord Pelého Čítajte

Túto možnosť však odmietol: "Počkám do konca sezóny a potom sa definitívne rozhodnem. Rád by som prezradil svoje úmysly, ale v tejto chvíli ani sám neviem. V prípade, že by som nakoniec odišiel, chcem, aby to bolo v dobrom.

Po konci kariéry sa sem chcem totiž vrátiť a pomôcť klubu. Barcelona je väčšia ako ktorýkoľvek hráč. Je to môj život. Milujem tento klub a mesto. Narodili sa mi tu deti," povedal 33-ročný Messi.

Zároveň však priznal, že má aj iné futbalové sny: "Rád by som si niekedy zahral v USA. Neviem však, či sa mi to splní."

Dôležitú úlohu v rozhodovaní o tej najbližšej zohrajú januárové voľby prezidenta klubu, ktoré sa uskutočnia po tom, ako rezignoval Josep Maria Bartomeu.

Práve on bol totiž jedným z hlavných dôvodov, prečo zvažoval odchod z Barcelony: "Bolo to naozaj zlé obdobie. Počnúc výsledkami, končiac mojou žiadosťou o odchod. Do istej miery to ovplyvnilo aj začiatok nového ročníka. Už sa však cítim dobe a som pripravený zabojovať o všetky možné trofeje."

V snahe Barcelony napraviť nevydarenú minulú sezónu, v ktorej získali v lige najmenej bodov za posledných 12 rokov, určite nepomôže Neymar.

Brazílčanov návrat sa v médiách skloňoval už niekoľko mesiacov, no podľa Messiho je klub v zlej finančnej situácii a jeho príchod je vylúčený: "Na jeho uskutočnenie potrebujete peniaze a tie v klube momentálne nie sú. Neymar je skrátka pridrahý."