Zaplatili zaňho len dva milióny libier. Ide o najvydarenejší prestup v dejinách klubu

BRATISLAVA. Rok 2020 sa už o pár dní stane minulosťou. Pre mnohých minulosťou, ktorú by najradšej vytesnili z hlavy a čo najskôr na ňu zabudli.

Boli to mesiace plné globálnych zdravotných problémov, strachu, ekonomických katastrof a poznania, že všetko, čo sme vnímali ako samozrejmé, môže byť zároveň krehké a prchavé.

Väčšina z nás si však začala viac vážiť veci, ktoré nám spôsobovali radosť, pohodu a úsmev na perách.

Výborným príkladom je Premier League.

Tá sa aj napriek prerušeniu dokázala veľmi rýchlo pozviechať a v ťažkých časoch predstavuje pre utrápenú spoločnosť výborný spôsob úniku od temnejšej reality.

V roku 2020 diváci aj napriek postrelenej nohe kráľovnej medzi ligami videli malebný futbalový tanec udalostí.

Vďačiť za to môžeme predovšetkým hráčom, ktorí boli skvelí a aj napriek dopadu koronakrízy na ich futbalový, rodinný a v neposlednom rade ekonomický život.

Dnes si vyberieme jedenástku tých najlepších.

Brankár

Emiliano Martinéz (Arsenal/Aston Villa)

Pred Alissonom Beckerom z Liverpool FC u nás dostáva priestor argentínsky gólman, ktorý v lete vychytal Arsenalu trofej v FA Cupe a počas zranenia Lena bol výraznou oporou tímu.

Pred novým ročníkom zamieril do Villa Parku, kde sa chopil postu jednotky mimoriadne zodpovedne a presvedčivo.

The Lions mali vlani výrazné defenzívne problémy, no aktuálne patria medzi premiantov čo do počtu inkasovaných gólov.

Dean Smith aj vďaka istote medzi tromi žrďami môže nesmelo poškuľovať po pohárovej Európe.

Emiliano Martinéz. (zdroj: DIGI Sport)

Obrana

Pravý obranca: Reece James (Chelsea)

Mnohí budú namietať tvrdením, že najlepším na tomto poste je Alexander-Arnold. Tento názor plne akceptujeme, ale my sme si vybrali Jamesa z modrej strany Londýna.

Dynamický bek s výborným citom pre ofenzívnu akciu prežil prelomový rok vo svojej kariére. 21-ročný Angličan má jeden z najlepších centrov v lige, ale čo je najlepšie, zlepšuje sa mesiac čo mesiac.

Ak nepríde zranenie či stagnácia, o rok alebo dva bude definitívne jedným z najlepších krajných obrancov na svete.

Stopér: Virgil van Dijk (Liverpool)

V ére Premier League sme zaevidovali dve dynastie: tú manchesterskú vytvorenú Fergusonom a Wengerovu s Arsenalom.

V súčasnosti sa vykreovala tretia, a síce, liverpoolska. Ak by sa ale The Reds pred časom nepodarilo získať Virgila Van Dijka, veci sa mohli mať inak.

Holanďan s koreňmi v Suriname predstavuje stavebný, a teda absolútne kľúčový kameň nedávnych úspechov klubu.

V roku 2020 prežil aj náročnejšie obdobia, ale v najlepšej jedenástke nemôže chýbať.

Virgil van Dijk. (zdroj: DIGI Sport)

Stopér: Conor Coady (Wolverhampton)

Wolverhampton získal v lete 2015 Coadyho za dva milióny libier. Vydarenejší nákup v kronikách na Molineux asi nenájdeme.

Odchovanec Liverpoolu v uplynulých mesiacoch debutoval v reprezentácii a v drese oranžových podával stabilne kvalitné výkony.

Ak by bol o pár rokov mladší, suma za jeho transfer by pokojne mohla atakovať tú, za ktorú prestúpil pred časom Harry Maguire do Manchester United.

Ľavý obranca: Andy Robertson (Liverpool)

Ben Chilwell ešte stále nie je kráľom medzi ľavými obrancami. Aj v roku 2020 bol o čosi lepší Andy Robertson, ktorý pripravil svojimi asistenciami až 17 gólov.

Obdivuhodná nie je len jeho produktivita, rešpekt vzbudzuje tiež jeho stabilita výkonov a dlhodobá výdrž.

Klopp v poslednej dobe rotuje základnú zostavu, lenže Andy je v nej pravidelne.

Stredová formácia

Bruno Fernandes (Manchester United)

Od jeho príchodu do United žiadny iný hráč nebol pri toľkých góloch svojho tímu ako on. Čím ďalej, tým viac futbalových expertov na ostrovoch ho aktuálne vníma ako najlepšieho hráča v Premier League.

Red Devils v poslednej dekáde do posíl investovali stovky miliónov libier.

Tie za portugalského kreatívca však ľutovať nebudú, pretože s jeho príchodom sa výrazne zlepšila herná tvár mužstva a vďaka nemu môže klub pomýšľať v roku 2021 na popredné priečky.

Bruno Fernandes. (zdroj: DIGI Sport)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Márne by sme hľadali hráča, ktorý pripravil v roku 2020 viac gólov ako Kevin De Bruyne. Belgičan pokračoval vo svojom trende z rokov minulých a naďalej bol nositeľom myšlienok a režisérom väčšiny akcií City.

Nikto nemal na konte viac pripravených gólových šancí ako on.

Titul z toho pre Guardiolovcov nebol, ale De Bruyne potvrdil, že je na vrchole a že patrí k absolútne najlepším hráčom na svete.

Declan Rice (West Ham)

Miestenku medzi elitou by si zaslúžila aj dvojica Henderson – Grealish, ktorá bola pre svoje tímy nenahraditeľná.

To isté však platí aj pre perspektívneho Declana Ricea.

Mladý anglický reprezentant sa do našej zostavy dostal najmä pre jeden aspekt, za ktorý si zaslúži klobúk dolu.

Na mysli máme jeho pretransformovanie sa z ultradefenzívneho záložníka na modernú šestku schopnú hroziť aj vpredu.

Rice je svojím spôsobom mimoriadne vzácny úkaz a sme si istí, že v najbližších rokoch bude jeho meno rezonovať ešte viac.

Útok

Son Heung-min (Tottenham)

Suverénne najlepší ázijský hráč v histórii Premier League. V roku 2020 dal Son v lige 22 gólov a ďalších 14 ich z role nahrávača pripravil.

Jeho symbióza s Harrym Kaneom je v prebiehajúcom ročníku ikonická.

Kórejčanovi rýchlostne nestačí drvivá väčšina obrancov v súťaži a aj preto je jedným z najťažšie brániteľných hráčov na svete.

Son Heung-min. (zdroj: DIGI Sport)

Mohamed Salah (Liverpool)

Nedávno sme si mohli prečítať informácie o tom, že sa Salah v Liverpoole necíti práve najlepšie a že koketuje s myšlienkou opustiť Anfield.

Či už to tak skutočne vníma alebo ide iba o plané kačice, to teraz neodkryjeme.

Faktom však je, že aj v roku 2020 bol na neudržanie. Strelil 32 premierleagových gólov a levím spôsobom sa podieľal na titule.

V rozbehnutej sezóne skóroval už 13-krát a ak prach v gólopuške nezvlhne, môže pokoriť aj 30-gólovú métu.

Jamie Vardy (Leicester)

Vardy je fenoménom futbalovej dekády na anglických trávnikoch. Má už 33 rokov, no jeho krivka výkonnosti a gólové štatistiky nemajú klesajúcu tendemciu, práve naopak.

V roku 2020 dal 34 gólov v Premier League, čím sa nemôžu pochváliť ani borci ako Salah, Son, Kane, Aubameyang, či Mané.

Líšky mali v minulosti Linekera, dnes sa chvália Vardym.

