Liverpool opäť prišiel o stopéra. Môže ho nahradiť mladík, ktorý hral šiestu ligu

Na listinu zranených sa pridal Joel Matip.

28. dec 2020 o 16:11 TASR

LIVERPOOL. Kamerunský futbalista Joel Matip má problémy so slabinami a anglickému majstrovi FC Liverpool môže chýbať niekoľko týždňov.

Ešte viac tak prehĺbil komplikácie lídra Premier League v strede obrany, v ktorej budú pre zranenia do konca sezóny chýbať Virgil van Dijk a Joe Gomez.

Matip odohral v nedeľu 60 minút zápasu proti West Bromwichu (1:1) a nemecký tréner Jürgen Klopp potvrdil, že striedanie si sám vyžiadal.

"Joel mi povedal, že cíti svalovú bolesť. To samozrejme nebolo dobré. Neviem, aké je to vážne, ale bolo to dosť na to, aby striedal," uviedol podľa goal.com.

Dvadsaťdeväťročný obranca sa pritom iba nedávno vrátil do zostavy Liverpoolu po problémoch s chrbtom.

Matip prišiel na Anfield v roku 2016 a zatiaľ odohral 121 súťažných duelov.

Liverpool má pre post stopéra k dispozícii iba 23-ročného Nata Phillipsa a 19-ročného Rhysa Williamsa, ktorý odohral uplynulú sezónu na hosťovaní v tíme šiestej najvyššej súťaže FC Kidderminster.