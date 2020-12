Nemcov bolo iba štrnásť, ale aj prehra posúva Slovákov do štvrťfinále

Hokejoví juniori doplatili na vylúčenia.

29. dec 2020 o 7:43 Boris Vanya

https://player.vimeo.com/video/495394577

EDMONTON, BRATISLAVA. Tretí zápas, tretia dráma. Slovenskí hokejoví juniori naďalej testujú nervy fanúšikov.

Na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Edmontone prehrali s Nemeckom 3:4 po predĺžení a do tabuľky získali bod, ktorý ich posunul do štvrťfinále.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slovákov čakajú v stredu o 20.00 Fíni, ale v A-skupine už nemôžu skončiť horšie ako štvrtí.

Ak by aj Švajčiarsko vyhralo nad Kanadou a v poslednom zápase bralo bod s Nemeckom, Slovákom budú stačiť na postup aj štyri body. Z trojice štvorbodových by totiž mali najlepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov.

Viac vylúčených aj chýb v obrane

V treťom zápase na turnaji v hre Slovákov chýbalo to, čo ich zdobilo v prvých dvoch - spoľahlivá defenzíva a disciplína.

V obrane nepôsobili tak koncentrovane a vylúčeniami núkali šance súperovi. V bránke dostal šancu Šimon Latkóczy a napriek štyrom inkasovaným gólom mužstvo viackrát podržal.

Súvisiaci článok Slováci prehrali po predĺžení, napriek tomu si vybojovali postup Čítajte

Nemci nastúpili s novým brankárom Buglom a opäť iba štrnástimi korčuliarmi, keďže ďalší sú po prekonaní ochorenia Covid-19 stále v karanténe. Fyzicky však stíhali až do konca.

Elitná formácia vedená trojkou tohtoročného draftu Timom Stützle robila Slovákom najväčšie starosti, jej hráči sa postarali o všetky nemecké góly.

V slovenskom tímu dvakrát skóroval Michal Mrázik. Pri prvom góle v oslabení rozhodcovia prehliadli jeho ofsajd. Pri druhom šikovne pred bránkou usmernil do siete tvrdú strelu Šimona Nemca.

"Chceli sme získať tri body, takže sme sklamaní. Na Kanadu sme dokázali lepšie mentálne pripraviť. Tento zápas sme nezvládli najmä v hlavách. Mali sme v úvode nastúpiť razantnejšie, čo sa nám nepodarilo," vravel po zápase na tlačovej konferencii dvojgólový strelec.

Tretí zásah pridal po peknej Koleničovej prihrávke do brejku Oleksii Myklukha, rodený Ukrajinec, ktorý má už dva roky slovenský pas.

Nemci rozhodli v presilovke

“ Bod, ktorý sme získali je jediné pozitívum, ale chceli sme vyhrať a boli sme k tomu blízko. „ Juraj Eliáš, útočník Slovenska

V napínavom závere riadneho hracieho času si slovenskí fanúšikovia možno spomenuli na súboj proti Nemcom na MS 2019 v Košiciach, keď súper za nerozhodného stavu strhol v posledných sekundách víťazstvo na svoju stranu a Slovákov odsunul z postupovej hry.

Juniori podobnú situáciu nepripustili.

"Bod, ktorý sme získali je jediné pozitívum, ale chceli sme vyhrať a boli sme k tomu blízko. Zápas proti Kanade dám dodal sebavedomie, o to viac nás mrzí táto prehra. Teraz sa treba skoncentrovať na Fínov," vravel bezprostredne po zápase pre RTVS útočník Juraj Eliáš.

V predĺžení mohol rozhodnúť v prečíslení dvoch proti jednému Faith, ale nedal a pri nemeckom protiútoku sa Myklukha dopustil faulu. Nemci presilovku využili.

"Prvú strelu ešte Dominik Jendek perfektne zblokoval a druhá už prešla," komentoval poslednú akciu zápasu Eliáš. Do konca predĺženia zostávala presne minúta.