Vlhovej zlá predtucha sa potvrdila. Všetko je o hlave, tvrdí

Slovenka skončila až štvrtá.

29. dec 2020 o 20:56 Juraj Berzedi

SEMMERING, BRATISLAVA. V roku 2020 bola jednoznačne najlepšou slalomárkou na svete. Zo šiestich pretekov v najtočivejšej disciplíne vyhrala päť.

Na najvyššom stupni neskončila len v tom poslednom v Semmeringu. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila štvrté miesto.

Z premiérového víťazstva vo Svetovom pohári sa tešila Michelle Gisinová. Švajčiarka prerušila víťaznú hegemóniu Vlhovej a Mikaely Shiffrinovej, ktoré ovládli predošlých 28 slalomov vo Svetovom pohári.

Druhá skončila Rakúšanka Katharina Liensbergerová a tretia bola Američanka Shiffrinová. Vlhová stratila na víťazku až 1,36 sekundy.

Po svojej druhej jazde si v cieli pobúchala po prilbe. „Všetko je to o hlave,“ priznala v rozhovore pre RTVS.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na rozjazdení mala hrozný pocit

Zdalo sa, že slovenská lyžiarka nebola dobre nastavená už pred pretekmi.

„Sneh je dosť agresívny, čo bude zrejme najväčší problém. Na rozjazdení som mala hrozný pocit,“ posťažovala sa Vlhová.

Súvisiaci článok Vlhovej tesne ušlo pódium, slalom má prekvapujúcu víťazku Čítajte

A jej zlá predtucha sa potvrdila. V prvom kole stratila na vedúcu Shiffrinovú 89 stotín sekundy a na druhú Gisinovú 87 stotín. Celkovo bola až šiesta, čo sa jej naposledy stalo 10. marca 2018 v nemeckom Ofterschwangu.

„Už od rána som sa necítila dobre, ale to nie je výhovorka. Prvé kolo som nešla dobre. Nepúšťala som lyže a veľa som brzdila,“ naznačila 25-ročná Slovenka.

A opäť sa vrátila k snehovým podmienkam.

„Sneh je veľmi agresívny. Stačí trochu hodiť lyže a hneď stratíte desatinu. Nešla som čisto a ani som neriskovala,“ povzdychla si Vlhová.

Vlhová nemala pozitívnu energiu

„Petra sa snažila ísť prudko, čo ju viac brzdilo, než jej pomáhalo. V niektorých momentoch mala ísť s citom. Dnes necítime u nej pozitívnu energiu,“ vravela expertka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

Pred ôsmimi rokmi slalom v Semmeringu vyhrala. A Vlhová v tých pretekoch debutovala vo Svetovom pohári, skončila jedenásta.

“ S druhou jazdou som spokojnejšia. Ale pozerala som preteky až dokonca a uvedomila si, že som nemala na prvú trojku. „ Petra Vlhová, slovenská lyžiarka

Tentoraz obsadila nepopulárne štvrté miesto. Jej druhá jazda však bola o poznanie kvalitnejšia.

„Petra urobila drobné chyby, ale na jej prejave bolo vidieť, že dala do jazdy maximum,“ zhodnotila Velez-Zuzulová.

„S druhou jazdou som spokojnejšia. Ale pozerala som preteky až dokonca a uvedomila som si, že som nemala na prvú trojku,“ priznala Vlhová.

Je človek, nie stroj na víťazstvá

Podľa nej slalom v Semmeringu nebol príliš točivý a aj preto skôr vyhovoval pretekárkam, ktoré jazdia čisto a vedia púšťať lyže.

„Po prvej jazde, ktorú som pokazila, to nebolo jednoduché. Navyše mám na sebe červené číslo (nosí ho ako líderka disciplíny, pozn. red.) a každý očakáva víťazstvo,“ dodala.

Slovenská lyžiarka zdôraznila, že dôležité sú najmä prvé kolá, ktoré musí v budúcnosti jazdiť lepšie.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová. (zdroj: TASR)

Celkovo však bola vyrovnaná. „Dnes mi to nesadlo, nič sa nedeje. Ideme ďalej,“ vyhlásila.

„Petra má za sebou náročný deň. Bojovala sama so sebou. Je to len človek z mäsa a kostí, nie je to stroj na víťazstvá,“ konštatovala Velez-Zuzulová.

V pondelok pretekárkam zrušili obrovský slalom pre silný vietor. Bolo to až po prvom kole, v ktorom Vlhová bola najrýchlejšia.

Slalom v Záhrebe je ohrozený

Po posledných pretekoch v kalendárnom roku si Liptáčka udržala pozíciu vedúcej lyžiarky vo Svetovom pohári. Na konte má 515 bodov a druhá Gisinová na ňu stráca 88 bodov.

Švajčiarka sa vďaka svojej všestrannosti stáva veľkou súperkou Vlhovej v boji o celkové prvenstvo.

„Mám dobrý pocit z toho, ako Michelle lyžuje a ako sa neustále zlepšuje,“ pochválila Gisinovú Shiffrinová.

V celkovom hodnotení Svetového pohára sa už Američanka posunula s 335 bodmi na tretie miesto. Zdá sa, že po smrti otca sa dostáva opäť do formy.

„Snažím sa zlepšovať v každom tréningu. V druhom kole som riskovala. Niekedy to vyjde, inokedy nie. Tretie miesto nie je zlý výsledok,“ vravela Shiffrinová.

Na pretekárky čakajú najbližšie preteky už v nedeľu v Záhrebe. Tradičný slalom, ktorý pred rokom Vlhová vyhrala, je však ohrozený pre zemetrasenia v chorvátskej metropole.