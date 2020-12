Slovenská nádej musí zostať v Košiciach, v zámorí by kvôli COVID-19 zmeškal kemp

Do USA sa presunie až v polovici januára.

30. dec 2020 o 9:45 SITA

BRATISLAVA. Pôvodne mal Martin Pospíšil po Vianociach vycestovať do zámoria, aby sa zúčastnil na prípravnom kempe Calgary Flames pred štartom nového ročníka NHL .

Štvrtý najproduktívnejší hráč HC Košice v aktuálnej sezóne Tipos extraligy sa však vrátil na Slovensko. Zámer 21-ročného útočníka prekazilo ochorenie COVID-19, ktoré prekonal bez väčších problémov.

Po príchode do Kanady by musel stráviť 10 dní v karanténe, čím by prakticky zmeškal veľkú časť kempu, a tak sa kluby dohodli na predĺžení jeho pôsobenia v Košiciach do 15. januára 2021. Informuje o tom oficiálny web HC Košice.



"Oba kluby, hráč aj agent za daných okolností okamžite súhlasili s Martinovým návratom do Košíc, čo vnímam ako prejav spokojnosti hráča, ale aj Calgary s jeho pôsobením u nás.

V najbližších zápasoch nám 'Pospa' veľmi pomôže a ja som presvedčený, že zápasová prax a dobrá forma mu dajú predpoklady na presadenie sa v Calgary," uviedol Ján Šťastný, tréner aj športový riaditeľ HC Košice.



Absenciu Martina Pospíšila mal vynahradiť príchod Kanaďana Chrisa Langkowa, ktorý sa mierne skomplikoval. "Chris si privodil menšie zranenie počas tréningu a jeho príchod do Košíc sa posunie o približne10 dní. Do Košíc by mal prísť 9. januára. V Kanade sa zotavuje v špičkových podmienkach. Aj preto nám Martinove zotrvanie pri tíme veľmi pomôže," komentoval Šťastný na hckosice.sk.



Pospíšil sa v tejto sezóne v tíme HC Košice zatiaľ prezentoval 13 bodmi za 9 gólov a 4 asistencie v 17 zápasoch. Podľa trénera aktuálne šiesteho mužstva tabuľky najvyššej slovenskej súťaže by sa tretí najtrestanejší hráč extraligy (dosiaľ 86 trestných minút) mohol vrátiť do súťažného diania už v stredajšom zápase 26. kola doma proti Michalovciam.