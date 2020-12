Vavro odchádza na hosťovanie, prvý zápas by mohol odohrať proti Laziu

V Laziu Rím doposiaľ pôsobil.

30. dec 2020 o 10:12 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Spojenie Denisa Vavra s Laziom Rím už dlhší čas nevykazuje známky spokojnosti oboch strán, a tak sa čoskoro pretrhne.

Slovenský obranca by však mal zostať v najvyššej talianskej futbalovej súťaži, keďže smeruje na hosťovania do FC Janov. Informoval o tom taliansky novinár Gianluca di Marzio na svojom webe a upozornil na to denník Šport.

Súvisiaci článok Lazio opäť zakoplo, Crotone vyhralo až na jedenásty pokus Čítajte

"Obe strany pracujú na detailoch hosťovania s následnou opciou na prestup za 15 miliónov. Očakáva sa, že hráč sa objaví v Janove 30. decembra a o deň neskôr tam absolvuje zdravotné testy," napísal Di Marzio.



Denis Vavro prestúpil do Lazia Rím z FC Kodaň v júli 2019 za 10,5 milióna eur. V aktuálnej sezóne sa však objavil v zostave Lazia iba v jednom zápase proti Sampdorii Janov, aj to len na 31 minút. V Lige majstrov neodohral ani minútu.

V uplynulej sezóne bol na tom rodák z Partizánskeho o dosť lepšie. V Serie A sa zapojil do diania v 11 zápasoch a odohral v nich dovedna 318 minút. V pohárovej Európe pridal šesť zápasov a 517 minút.



Ak sa všetko podarí dotiahnuť do konca, Vavro by sa v drese nového zamestnávateľa mohol predstaviť už 3. januára v domácom súboji práve proti Laziu Rím.

FC Janov je v tabuľke Serie A tretí od konca v zostupovom pásme. Mužstvo pred Vianocami síce vyhralo v Spezii (2:1), ale celkovo v 14 zápasoch tejto sezóny získalo len 10 bodov za 2 víťazstvá a 4 remízy.

Nespokojnosť funkcionárov viedla k zmene na poste trénera. Nedávno sa do tímu zo severozápadu Talianska už po štvrtý raz vrátil Davide Ballardini, ktorý nahradil Rolanda Marana.