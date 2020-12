Trpí duševnými poruchami. No opäť predviedol dokonalú hru

Wade sa blysol parádnym legom.

30. dec 2020 o 11:33 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Anglický šípkar James Wade sa stal len ôsmym hráčom, ktorý predviedol na majstrovstvách sveta organizácie PDC dokonalú hru.

Jeho hviezdna chvíľa prišla v utorňajšom zápase tretieho kola proti krajanovi Stephenovi Buntingovi. V druhom legu piateho setu dvakrát za sebou dosiahol maximálne skóre 180 a následne ho uzavrel hodom 141.

Potreboval na to minimálny počet deviatich šípok.

V samotnom zápase mu to však bolo málo platné, keďže prehral 2:4 na sety. Zopakovala sa tak situácia z roku 2015, keď na Buntinga nestačil už v druhom kole, vtedy dokonca získal len jeden set.

Unikátny zápas s Thorntonom

Stále len 37-ročný James Wade dosiahol svoju tretiu "deviatku" zaznamenanú pred televíznymi kamerami.

V roku 2008 ju na turnaji Grand Slam of Darts zahral proti Garymu Andersonovi a o šesť rokov neskôr proti ďalšiemu Škótovi Robertovi Thorntonovi.

V druhom prípade mal situáciu mierne sťaženú, keďže išlo o podujatie World Grand Prix. Je to špecifický turnaj, počas ktorého musia hráčmi dvojnásobkom nielen uzavrieť, ale aj otvoriť leg.

Vtedy dosiahol skóre 160, 180 a 161, teda hru ukončil presným hodom do červeného stredu. Zaujímavosťou je, že ešte v tom istom zápase mu to Thornton vrátil rovnakým spôsobom.

Ide o unikátny moment. Okrem nich predviedol na World Grand Prix zavretie deviatimi šípkami už len Brendan Dolan zo Severného Írska.

Súperovi pomohla absencia divákov

Doposiaľ posledným hráčom s dokonalým legom na scéne majstrovstiev sveta bol populárny Škót Gary Anderson. Bolo tomu ešte v roku 2016 počas semifinálového stretnutia s Holanďanom Jellem Klaasenom.

"Je to skvelý úspech zavrieť na deväť šípok, ale je to iba jeden leg. Je to pekný okamih, ale zápas pokračoval a prehral som. Je to pre mňa obrovské sklamanie," vyjadril sa Wade pre oficiálny web PDC.

Wadeovi športovo zatlieskal aj jeho súper.

Deviatky na majstrovstvách sveta PDC Raymond van Barneveld - 2009, 2010 Adrian Lewis - 2011, 2015 Dean Winstanley - 2013 Michael van Gerwen - 2013 Terry Jenkins - 2014 Kyle Anderson - 2014 Gary Anderson - 2016 James Wade - 2020

"Keď hodil deviatku, bol to pravdepodobne jeden z mála okamihov, keď bolo pre mňa lepšie, že v hale neboli fanúšikovia. Určite by boli z toho nadšení a podporovali by Jamesa," zhodnotil Bunting.

Zaujímavosťou je, že doposiaľ padlo 60 "televíznych deviatok" a až pri desiatich bol Wade. V roku 2010 mu legendárny Phil Taylor zavrel leg na minimálny počet šípok vo finále Premier League hneď dvakrát.

Doposiaľ sa žiadnemu inému hráčovi nepodarilo, aby v jednom zápase dokázal predviesť hneď dva perfektné legy.

Blízko k tomu bol Michael van Gerwen, keď až 17 šípok v sérii trafil presne tam, kde chcel. A proti komu? Áno, proti Jamesovi Wadeovi.

Trpí duševnými chorobami

Angličan dlhodobo patrí medzi svetovú špičku, hoci sa verejne priznal, že trpí duševnými chorobami. Má bipolárnu afektívnu poruchu a poruchu pozornosti.

Známy je prípad z majstrovstiev sveta 2019, keď sa nevhodne správal v zápase proti Japoncovi Seigovi Asadovi.

Prehnane oslavoval svoje podarené hody a kričal smerom k súperovi. V tom momente bol akoby hlavou neprítomný, o čom svedčia aj jeho slová.

"Chcel som mu ublížiť. Spravil som to pre svojho syna a sčasti aj pre Spojené kráľovstvo," povedal v bezprostrednom televíznom rozhovore.

Za svoje správanie dostal pokutu päťtisíc libier a tiež sa dostal do nepriazne fanúšikov. Tí mu to dali patrične pocítiť už v nasledujúcom zápase, keď na neho spočiatku intenzívne bučali.

Každopádne, v histórii šípok ide o jedného z najlepších hráčov, ktorý sa titulu na majstrovstvách sveta zatiaľ nedočkal. Maximom hráča s prezývkou "The Machine" sú tri účasti v semifinále.