Slováci môžu postúpiť z druhého miesta. Mrázik: Presvedčili sme sa, že máme na najlepších

Kanaďania neohrozene mieria za obhajobou titulu.

30. dec 2020 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. V 23 zápasoch Kanady a Švajčiarska na majstrovstvách sveta do 20 rokov získal európsky tím jediný bod za prehru 2:3 po nájazdoch na MS 2015 v Helsinkách.

Suverenitu domácich hokejistov nenarušil ani utorkový duel v Edmontone, v ktorom Kanaďania prevalcovali Švajčiarov 10:0 a zachovali pri živote dve aktuálne série - kanadskú bez straty bodu a švajčiarsku bez zisku bodu.

"Od druhej tretiny sme opäť začali hrať svoj hokej. Malo to svoju štruktúru a prišli aj góly. Tie boli úľava aj pre mňa, lebo pred rokom som na šampionáte neskóroval. Na druhej strane zlatú medailu spred roka by som za nič nemenil," vyhlásil kanadský útočník Quinton Byfield, ktorý proti Švajčiarom exceloval.

K dvom gólom pridal aj štyri asistencie a so 7 bodmi je tretí najproduktívnejší hokejista aktuálnych MS do 20 rokov.



Zatiaľ čo Kanaďania neohrozene mieria za obhajobou titulu, Švajčiari nemajú z troch zápasov ani bod. Stredajší súboj s Nemcami bude pre nich zápasom o všetko. Iba víťazstvo v riadnom hracom čase im zabezpečí postup do štvrťfinále, keďže Nemci predtým zdolali Slovákov 4:3 po predĺžení.

Navyše zverenci Tobiasa Abstreitera budú konečne v plnom počte po návrate piatich hráčov z karantény po absolvovaní koronavírusu.

"Bude to náročný zápas, niečo ako siedmy súboj v play-off. Musíme vyhrať, ale verím, že sa nám to podarí, ak naplníme svoj herný plán. Sme pozitívne naladení," komentoval asistent kapitána Švajčiarska Joel Salzgeber na webe IIHF.



V stredu čaká posledné vystúpenie v A-skupine MS 20 aj na Slovákov. Od 20.00 h SEČ budú ich súpermi Fíni. Ak slovenskí hokejisti zvíťazia v riadnom hracom čase a Fíni neskôr podľahnú aj Kanaďanom, zverenci Róberta Petrovického skončia v tabuľke A-skupiny na druhom mieste za Kanaďanmi.

"Prehra s Nemcami nás mrzí, chceli sme postup spečatiť víťazstvom. Dobre zregenerujeme a vyčistíme si hlavy a proti Fínom pôjdeme naplno. Chceme sa pobiť o dobrý výsledok.

Proti Kanade sme sa presvedčili, že sa dá hrať aj s favoritom. Ak dodržiavame systém a všetci robia, čo majú," uviedol útočník tímu SR Michal Mrázik, autor dvoch gólov proti Nemecku, na webe hockeyslovakia.sk.