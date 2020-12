Pokorila La Manche. Boj s Covidom v prvej línii je náročnejší, vraví

Jej ďalším cieľom je Gibraltár.

31. dec 2020 o 15:14 Patrik Fotta

Hoci má panický strach z otvorenej vody, rýb a morských živočíchov do histórie sa zapísala, keď ako prvá Slovenka preplávala kanál La Manche.

Prvýkrát sa jej to podarilo v roku 2017 v čase 11 hodín a 16 minút, čím vytvorila nový slovenský rekord.

O tri roky neskôr pokorila La Manche so ženskou štafetou. Šesť odvážnych plavkýň zdolalo 32 km dlhú trasu z Anglicka do Francúzska za 12 hodín a 40 minút.

Ďalším cieľom ZUZANY JUSKOVEJ je pokorenie Gibraltárskeho prielivu, no pre situáciu s koronavírusom a migrantmi nevie, či sa jej to podarí už v nasledujúcom roku.

Košická rodáčka, ktorá pracuje ako záchranárka, sa venuje aj otužovaniu.

"Keď vyjdete z jazera z ľadovej vody na breh dostavia sa úžasné endorfíny. Na telo to má obrovský očistný účinok," vraví víťazka ankety Športová osobnosť Košíc za rok 2017.

Je boj v prvej línii s Covidom viac vyčerpávajúci ako preplávať kanál La Manche?

Určite áno. Keď som si plávala sama 11 hodín robila som to pre seba a preto, že som o tom snívala 30 rokov. Sama som si to vybrala a hoci to bolo náročné, bol to pre mňa úžasný zážitok.