Šesť pneumatík na celý Dakar? To je nezmysel, hnevá sa Jakeš

Púštna rely zavádza nové opatrenia.

30. dec 2020 o 16:37 Miloslav Šebela

DŽIDDA, BRATISLAVA. Súťažiaci dlho nemali žiadne informácie a ani netušili, aká bude trasa a či sa vôbec preteky uskutočnia.

Rely Dakar 2021 pripravovali organizátori s ohľadom na druhú vlnu pandémie koronavírusu. Dlho hrozilo, že sa preteky vôbec neuskutočnia.

„Neistotu zo strany organizátorov bolo cítiť. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sme dostali informácie oveľa neskôr. Naťahovalo sa to. Dokonca nás ani nesúrili so zaplatením štartovného,“ opisoval pre SME jeden z nováčikov na štarte rely Erik Vlčák.

Detaily 12-etapovej trasy predstavili organizátori až 25. novembra. Rely sa rovnako ako pred rokom uskutoční celá v Saudskej Arábii.

Opatrenia ako na Tour de France

Slávnu rely už roky pripravuje spoločnosť ASO, ktorá zastrešuje aj cyklistickú Tour de France. Práve z cyklistiky si prevzali veľkú časť opatrení, ktoré budú musieť pretekári dodržiavať.

Celé zázemie rely bude izolované v samostatnej bubline. Rovnako ako to bolo počas Tour, kedy cyklisti neprichádzali do kontaktu s nikým.

Pretekári sa museli preukázať negatívnym testom hneď po prílete do Džiddy.

Tu museli v hoteli zotrvať v karanténe 48 hodín a následne všetci podstúpili v stredu ďalší PCR test.

Pravidelné testy by mali absolvovať aj v priebehu pretekov.

„S okolím by sme nemali mať žiadny kontakt a budeme v podstate v bubline. Každý, kto vstúpi do bivaku, by mal byť nanovo otestovaný. V bivaku bude aj laboratórium, kde sa budú robiť pravidelné testy,“ potvrdil Vlčák.

Najťažší bude predposledný deň

Najúspešnejší slovenský pretekár na Dakare Štefan Svitko predpokladá, že trasa bude podobná predchádzajúcemu ročníku.

„Podľa mňa to nebudú príliš meniť, nespravia Dakar technickejší, ani ho nespomalia. Ale necháme sa prekvapiť, pretože etapy vyzerajú byť dosť dlhé,“ vravel Svitko pred odletom.

Riaditeľ pretekov David Castera však tvrdí, že blížiaci sa ročník bude náročnejší.

„Najťažšia etapa bude jedenásta. Tá sa asi nebude pretekárom veľmi páčiť,“ avizoval Castera. Celkovo absolvujú pretekári 7658 kilometrov, z toho 4778 kilometrov tvoria merané úseky.

Posledný ročník bol pre jazdcov náročný najmä navigáciou, viaceré etapy boli skôr rýchle, čo malo za následok aj smrteľnú nehodu Pabla Goncalvesa.

Niektoré zmeny sú nezmyselné

Púštnu rely čaká viacero noviniek. Najviac sa týka bezpečnosti.

Pretekári na motorkách budú mať povinne airbagové vesty, obmedzená bude maximálna rýchlosť na 150 km/h a na nebezpečenstvo pretekár dostane upozornenie pípnutím.

To by malo prispieť k menšiemu počtu nehôd, keďže na poslednom Dakare zahynuli dvaja pretekári a obaja jazdili na motorkách.

Lenže ďalšie opatrenia pretekári kritizujú. Majú zákaz opravovať motorky počas dotankovania a na celú rely budú môcť použiť len šesť zadných pneumatík.

„Veľa sporných momentov môže vyvolať zákaz opravy motorky počas tankovania. Stačí sa zohnúť, aby ste vizuálne skontrolovali motor a už môžete rátať s penalizáciou," hovoril Svitko na stretnutí s novinármi.

„Tie pneumatiky nepovažujem za šťastné rozhodnutie. Budeme ich meniť každý druhý deň. Ale budeme mať všetci rovnaké podmienky, musíme sa s tým vyrovnať," pokračoval.

V minulých ročníkoch menili jazdci pneumatiky po každej etape. Po prejdení 500 či 600 kilometrov v teréne sú značne opotrebované.

Jazdiť na nich ďalšiu etapu môže byť nebezpečné.

„Je to nezmysel,“ vravel pre TA3 najskúsenejší jazdec Dakaru spomedzi Slovákov Ivan Jakeš.

„Dobrá pneumatika je znakom toho, že motorka sa správa ako má. Neviem si predstaviť, ako to bude fungovať. Šesť pneumatík na dvanásť etáp je niečo nepochopiteľné. Pre istotu som si ich zobral viac, ak by pravidlo v priebehu pretekov zmenili,“ dodal Jakeš.

Štyria Slováci aj premiéra Škodovky

Svitko a Jakeš už v celkovom poradí boli v elitnej desiatke. Jakeš pred siedmimi rokmi skončil štvrtý, Svitko bol v roku 2016 druhý.

Obaja by teraz chceli bojovať o výsledok v najlepšej desiatke.

„Ak by som bol do desiateho miesta, bolo by to skvelé. Chcem jazdiť na popredných miestach a vyhnúť sa zraneniam. Chuť mám väčšiu ako v minulých rokoch,“ doplnil Svitko.

Okrem elitných pretekárov budú na Dakare aj dvaja nováčikovia. Martin Benko a Erik Vlčák rovnako štartujú v kategórii motocyklov.

Novinkou tohto ročníka bude kategória starších modelov pod názvom Dakar Classic cars. Ide o modely vyrobené pred rokom 2000, s ktorými môžu nadšenci prejsť púštnu rely.

V rámci nej sa na Dakare po prvý raz v histórii predstaví aj Škodovka.

Český pretekár Ondřej Klymčiw bude štartovať s modelom Škoda LR130, ktorý sa vyrábal v rokoch 1984 až 1987 a motor mal výkon 130 koní.

Dakar štartuje 2. januára prológom v Džidde. Víťazov rely spoznáme 15. januára.