Ronaldo o sebe hovorí v tretej osobe a tvrdí, že má ešte jeden nesplnený sen

Nad koncom kariéry neuvažuje.

30. dec 2020 o 16:02 SITA

TURÍN. Začiatkom februára oslávi 36 rokov, ale zatiaľ ani náznakom neuvažuje nad koncom kariéry.

Jeden z najlepších futbalistov súčasnosti Portugalčan Cristiano Ronaldo má pred sebou stále dostatočne inšpirujúce výzvy na to, aby hral ďalej.

Minimálne do roku 2022.

"Stále sa cítim veľmi dobre," hovorí opora talianskeho Juventusu Turín a dodáva: "Dúfam, že budem hrať ešte veľa rokov. Jeden však nikdy nevie."

Ronaldo má s Juventusom zmluvu do leta 2022, ale ani potom nebude zvažovať odchod do futbalového dôchodku.

"Keď sa cítite motivovaní, na ničom inom nezáleží. A Cristiano to tak má. Keď sa zhováram s mladšími hráčmi, vždy im dávam jednu radu. Hovorím im, aby si užívali každý moment, pretože nikdy nevedia, čo sa stane nasledujúci deň. Môžu prísť napríklad problémy v rodine," pokračoval elitný zakončovateľ.

Ronaldo v každom zo svojich doterajších klubov získaval tituly, s výberom Portugalska bral zlato na majstrovstvách Európy 2016.

Titul svetového šampióna je tak jediný z tých najprestížnejších, ktorý mu v zbierke úspechov chýba.

"Vyhrali sme ME v roku 2016 a teraz chceme ovládnuť aj MS. Nič nie je nemožné, na druhej strane však musíme zostať realistami. Vyhrával som tituly v každom klube, v ktorom som hral. Ale majstrovstvá sveta, to je sen," poznamenal na margo blížiaceho svetového šampionátu v Katare 2022.

Kým neprídu na rad spomenuté majstrovstvá, Ronaldo dúfa, že už čoskoro bude môcť hrať pred plnými štadiónmi.

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu totiž so sebou priniesli po celom svete prázdne hľadiská. "Nepáči sa mi hrať na štadiónoch bez fanúšikov. Je to ako ísť do cirkusu a nevidieť klauna," dodal.