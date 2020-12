Koho dostanú Slováci vo štvrťfinále? V hre sú až traja súperi

Slováci nastúpia proti víťazovi skupiny.

31. dec 2020 o 10:03 Juraj Berzedi

Michal Mrázik (vpravo) so Simonom Jellušom. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. To, že slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov postúpia do štvrťfinále juniorských majstrovstiev sveta bolo známe už pred ich posledným zápasom v základnej skupine.

V ňom zverenci Róberta Petrovického prehrali s Fínskom 0:6. A so štyrmi bodmi obsadili v základnej skupine A štvrté miesto.

Definitívne o tom rozhodlo víťazstvo nemeckých hokejistov nad Švajčiarskom 5:4. O všetky góly Nemcov sa postarali ich dve najväčšie hviezdy.

Trojka posledného draftu NHL Tim Stützle strelil dva góly a pridal tri asistencie. Jeho útočná dvojička John-Jason Peterka dosiahol hetrik a dve gólové prihrávky.

Nemci s piatimi bodmi skončili v skupine tretí, hoci v druhom zápase proti Kanade inkasovali až 16 gólov.

A už pred štvrtkovými zápasmi je jasné, že Slováci vo štvrťfinále nastúpia proti víťazovi základnej skupiny B.

Kto ním bude? V hre sú stále traja súperi.

Momentálne je na vedúcej priečke Rusko, ktoré má na konte osem bodov. A viac ich už nezíska, keďže odohralo všetky zápasy v skupine.

O všetkom teda rozhodne zápas USA so Švédskom. Švédi sú aktuálne na druhom mieste so siedmimi bodmi. Američania majú o bod menej a sú tretí.

Švédom zaručí víťazstvo v skupine akékoľvek víťazstvo. Môže byť v riadnom hracom čase, po predĺžení i nájazdoch.

V tom prípade hrajú Slováci vo štvrťfinále so Švédskom, s ktorým prehrali na MSJ deväť z ostatných desiatich duelov.

Američanov posunie na prvé miesto v skupine len víťazstvo v riadnom hracom čase. Švédi by tak obsadili až tretiu priečku.

Ak by Američania vyhrali až po predĺžení, či samostatných nájazdoch, víťazom skupiny a súperom slovenských hokejistov vo štvrťfinále sa stane Rusko.