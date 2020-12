Kučerov má za sebou úspešnú operáciu, čaká ho dlhá rehabilitácia

V posledných sezónach bol lídrom tímu.

31. dec 2020 o 14:05 TASR

NEW YORK. Ruský hokejista Nikita Kučerov absolvoval úspešnú operáciu bedrového kĺbu. Útočník Tampy Bay už skôr avizoval, že pre zdravotné problémy vynechá celú nadchádzajúcu sezónu NHL.

Tá sa začne 13. januára a každý tím odohrá v základnej časti iba 56 zápasov.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Nikita Kučerov absolvoval operáciu, ktorá by mala vyriešiť jeho problémy. Rehabilitácia potrvá zrejme až do konca sezóny," citovala agentúra TASS špecializovaného novinára Joea Smitha z portálu The Athletic.

Súvisiaci článok Tvrdá rana pre obhajcu Stanleyho pohára. Kučerov vynechá celú základnú časť Čítajte

Kučerov bol najproduktívnejší hráč Tampy Bay v predchádzajúcich piatich sezónach. V ročníku 2018/2019 dokonca aj celej súťaže.

V predošlom ročníku nazbieral v 68 dueloch základnej časti 85 bodov (33+52) a v 25 zápasoch play off pridal 34 bodov (7+27), čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov.

Lightning aj vďaka jeho výkonom získali po šestnástich rokoch znovu Stanleyho pohár, keď vo finále zdolali Dallas 4:2 na zápasy.