Bývalý kapitán Chorvátska potešil deti, rozdával im mandarínky

V národnom drese odohral 134 zápasov.

31. dec 2020 o 17:47 SITA

BRATISLAVA. Niekdajší skvelý chorvátsky futbalista Dario Srna nezaháľa ani dva roky po skončení aktívnej kariéry.

Obranca dlhé roky spojený so Šachtarom Doneck aj chorvátskou reprezentáciou sa rád zapája do charitatívnych projektov na pomoc deťom.

A to najmä tým, ktorých rodiny trpia nedostatkom v spojitosti s vojenskými konfliktami na územiach, kde žijú. Niekdajší kapitán Chorvátov nedávno nasadol do hasičského auta, aby s priateľmi poroznášal deťom mandarínky.



"Niekoľko ton mandarínok rozniesli do nemocníc v Osijeku, Splite aj Záhrebe a boli aj na vojnou zničených územiach Ukrajiny. Do futbalovej arény v Záhrebe dopravili dezinfekčné prostriedky," informovalo periodikum Sportske Novosti.



Dario Srna v rokoch 2002 - 2016 odohral v reprezentácii Chorvátska 134 zápasov a strelil v nich 22 gólov. V uplynulej sezóne bol asistentom trénera v Šachtare Doneck a následne sa tam posunul na post športového riaditeľa.