Chára sa radil s legendou NFL. Musel som to vyskúšať, tvrdí o odchode z Bostonu

Vysvetlil, prečo si vybral Capitals.

1. jan 2021 o 13:05 TASR

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/vKq5f2GPUwA

WASHINGTON. Slovenský hokejista Zdeno Chára verí, že v novom pôsobisku vo Washingtone dostane oveľa väčší priestor na ľade, aký by mu mohli dať v Bostone.

Štyridsaťtriročný obranca sa po štrnástich sezónach rozhodol opustiť Bruins najmä preto, že mu vedenie nevedelo pred nadchádzajúcim ročníkom NHL garantovať isté miesto v zostave.

Bol by najmä náhradník

Chára sa ešte vlani v lete vyjadril, že chce v kariére pokračovať, pričom jeho prioritou bolo zotrvanie v Bostone.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napokon však zmenil dres, pričom jedným z dôvodov bol aj fakt, že na súpiske Bruins je až deväť obrancov s jednocestnou zmluvou.

Doterajšiemu kapitánovi Bruins, ktorý ešte v minulom ročníku hrával v priemere 21 minút na zápas, by reálne hrozilo, že by v novej sezóne nenastupoval v každom stretnutí.

"Cítil som, že mám na viac ako je v prezentovanej ponuke, že dokážem ponúknuť oveľa viac. Rešpektujem rozhodnutie Bruins a želám im to najlepšie, no mal som pocit, že stále dokážem pravidelne hrať," uviedol v rozhovore pre nhl.com.

V Bostone plánujú dať v defenzíve väčší priestor mladíkom ako sú 23-roční Jakub Zbořil a Jeremy Lauzon, či 21-ročný Urho Vaakanainen.

"Mal by u nás integrovanú rolu. Nemohli sme Zdenovi sľúbiť rovnakú pozíciu, akú u nás zastával počas uplynulých štrnástich rokov," povedal generálny manažér Bruins Don Sweeney.

Podľa Cháru by to znamenalo, že by sa nemusel zmestiť medzi šesticu pravidelne nastupujúcich zadákov.

"Bolo mi jasné, že ak by sme hrali povedzme dva zápasy v priebehu dvoch dní, tak by som nebol v každom v zostave. Asi by som mal viac rolu náhradníka," vysvetlil.

Radil sa s Bradym

Po tom, čo sa Boston rozhodol vydať cestou omladzovania obrany, zamieril Chára do Washingtonu. S Capitals podpísal ako voľný hráč ročný kontrakt na 795-tisíc dolárov.

"Stále cítim, že mám dostatok paliva v nádrži. Množstvo paliva. Naďalej túžim vykorčuľovať na ľad a odviesť si svoju prácu. To je moja motivácia - ukázať, že stále viem hrať na patričnej úrovni," vyhlásil najvyšší hokejista v NHL a zároveň najstarší spomedzi aktívnych hráčov profiligy.

Skúsený bek sa radil o svojom odchode aj so svojím dobrým priateľom a hviezdou americkej futbalovej NFL Tomom Bradym.

Súvisiaci článok Chára po štrnástich rokoch opúšťa Boston, našiel si nový klub Čítajte

Štyridsaťtriročný rozohrávač sa po dvadsiatich rokoch rozlúčil s New England Patriots a posilnil Tampa Bay Buccaneers.

Chára v rovnakom veku zvolil podobnú cestu.

"Je to niečo, čo som musel vyskúšať. Nechcel som, aby som jedného dňa oľutoval, že som nevyužil túto príležitosť. Som extrémne motivovaný, teším sa na novú šancu a nové výzvy," vysvetlil slovenský obranca.

Cháru presvedčil k zmene dresu aj rozhovor s trénerom Capitals Petrom Laviolettom, ktorý absolvoval ešte pred podpisom zmluvy.

"Naskytla sa mi príležitosť, ktorú som nechcel premrhať. Tento klub bude mne aj mojej rodine sedieť," doplnil.

Osem zápasov proti Bostonu

Chára ako kapitán doviedol v roku 2011 Bruins k zisku Stanleyho pohára a verí, že s Washingtonom má šancu opäť dobyť majstrovský pohár.

Tím vedený Alexandrom Ovečkinom vybojoval trofej pred tromi rokmi.

"Chcem mať férovú šancu a možnosť zabojovať s chalanmi o Stanleyho pohár. To je hlavný cieľ. Vedie však k nemu dlhá cesta a my chceme k tomu pristúpiť tým správnym spôsobom," skonštatoval.

Trenčiansky odchovanec sa už nachádza vo Washingtone, kde podľa ligového protokolu začal s karanténou a pravidelným testovaním na koronavírus.

Pikantné na celej veci je, že Chára zostáva v rovnakej divízii. Po preskupení ligy budú hrať totiž Boston aj Washington spoločne vo Východnej divízii.

A keďže sa pre pandémiu koronavírusu budú v nadchádzajúcej základnej časti hrať zápasy iba v rámci divízie, tak držiteľa Norrisovej trofeje z roku 2009 čaká až osem konfrontácií s Bruins.

Prvý vzájomný duel odohrajú 30. januára vo Washingtone, v Bostone sa Chára predstaví prvýkrát 3. marca.