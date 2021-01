Slováci sú v dôležitej štatistike najhorší na MS. Poučia sa z vlaňajška?

Mladíci hrajú o všetko.

1. jan 2021 o 20:11 (aktualizované 1. jan 2021 o 20:24) Juraj Berzedi

Michal Mrázik strelil na MS v hokeji do 20 rokov 2021 dva góly. (Zdroj: TASR/AP)

EDMONTON, BRATISLAVA. Najtesnejšie víťazstvo nad Švajčiarskom 1:0, oduševnený výkon a prijateľná prehra 1:3 s favorizovanou Kanadou.

Po úvodných dvoch zápasoch na juniorskom hokejovom šampionáte si slovenskí mladíci zaslúžili uznanie.

Chválili ich odborníci a nečakane aj fanúšikovia.

Po prehre s Nemeckom 3:4 po predĺžení a najmä vysokej porážke s Fínskom 0:6 sa však nálada v tíme zneutralizovala.

Pred rozhodujúcim zápasom vo štvrťfinále proti USA (hrá sa v nedeľu o 4:30 nášho času) sú slovenskí hokejisti v role jasného outsidera.

Vyjasnili si zápas s Fínskom

Sila amerického výberu je obrovská. Realita je taká, že z desiatich vzájomných zápasov môžu Slováci uspieť maximálne v jednom či dvoch.

„Ak budeme robiť to, čo si povieme pred stretnutím, šťastie sa môže prikloniť na našu stranu a môžeme prekvapiť,“ priznal na predzápasovej tlačovej konferencii útočník Michal Mrázik.

Slovákov v úvodných dvoch súbojoch zdobili bojovnosť, zodpovednosť či obetavosť. Na ľade z nich sršala energia a tímovosť.

„Disciplína je to, na čo si musíme dať pozor. Oslabenia nás stoja mnoho síl, ktoré nám neskôr chýbajú,“ vysvetľuje 19-ročný Mrázik.

Nastúpi Kňažko proti USA?

Kým proti Kanade podali mnohí slovenskí hokejisti životný výkon a veľkému favoritovi dokázali vzdorovať až do konca zápasu, proti Fínsku bol na ľade medzi oboma tímami až príliš veľký rozdiel.

„Nedodržiavali sme veci, ktoré nás zdobili v predošlých zápasoch. Vyjasnili sme si to a sme pripravení ísť do štvrťfinále,“ tvrdí obranca Dávid Mudrák.

Proti Fínsku bol slovenským kapitánom, keďže Samuel Kňažko vynechal zápas pre zranený sval. A stále nie je jasné, či bude môcť nastúpiť vo štvrťfinále.

„Pracuje s ním doktor. Na najbližšom tréningu pôjde na ľad a na základe toho uvidíme, či nastúpi,“ prezradil tréner Róbert Petrovický.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Fínsko - Slovensko (6:0)

Nekompromisní i sebeckejší

Hlavu mu v zápasoch základnej skupiny mohli zamotať aj brankári. Samuel Hlavaj i Šimon Latkóczy odchytali po dve stretnutia.

A chytali v nich vynikajúco.

Je zrejmé, že len excelentný výkon brankára môže dať Slovákom šancu na úspech aj vo štvrťfinále.

Program štvrťfinále Sobota 2. január o 18:00: Rusko - Nemecko Sobota 2. január o 21:30: Fínsko - Švédsko Nedeľa 3. január o 1:00: Kanada - Česko Nedeľa 3. január o 4:30: USA - Slovensko

„Kto pôjde do bránky, o tom rozhodneme až po tréningu,“ priznal Petrovický.

Kým defenzívna hra slovenského tímu je solídna, v ofenzíve je to zatiaľ veľmi priemerné. V štyroch zápasoch strelili Slováci len päť gólov.

„Musíme byť agresívnejší, viac sa tlačiť do bránky a toľko nevymýšľať. Nie sme tím, ktorí si to môže ťukať do prázdnej bránky,“ tvrdí útočník Mrázik.

„Musíme byť nekompromisní a niekedy aj sebeckejší. Každý gól mužstvu pomôže. Verím, že ho strelíme hneď na začiatku zápasu,“ doplnil Petrovický.

Poučia sa z minulého roka

Na predzápasovom tréningu sa hráči zamerajú aj na vhadzovania. Po základných skupinách sú v nich na šampionáte zatiaľ najslabším mužstvom.

Paradoxom je, že Slovák Oleksij Myklucha je v tejto štatistike lídrom turnaja.

Američania majú v tíme deväť hráčov, ktorí boli tímami NHL draftovaní už v úvodnom kole.

Útočník Trevor Zegras je so šiestimi gólmi a siedmimi asistenciami najproduktívnejším hráčom majstrovstiev.

Zo slovenského tímu je najproduktívnejším útočník Mrázik - dal dva góly, ku ktorým pridal jednu asistenciu.

„Vieme, že majú dobré mužstvo, ukázali to v zápasoch, ktoré sme videli. Treba sa na to nastaviť a vydať zo seba všetko,“ skonštatoval Petrovický.

Viacerí hráči z aktuálneho výberu hrali aj na vlaňajšom šampionáte, na ktorom Slováci vo štvrťfinále prehrali s Kanadou 1:6.

„Tí, ktorí sme tam boli, sa poučíme z tohto zápasu. Zoberieme to vážnejšie, ide nám o všetko,“ vyhlásil obranca Mudrák.