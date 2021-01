Svitko stratil na Rely Dakar necelú minútu. Všetko sa ukáže zajtra, vraví

Medzi motocyklami vyhral Američan Brabec.

2. jan 2021 o 15:05 (aktualizované 2. jan 2021 o 16:25) SME.sk, TASR

Motocykle - prológ (Džidda - Džidda, 11 kilometrov):

1. Ricky Brabec USA Honda 6:01 min 2. Joan Barreda Španielsko Honda + 6 s 3. Daniel Sanders Austrália KTM + 13 s 4. Ross Branch Botswana Yamaha + 14 s 5. Sebastian Bühler Nemecko Hero + 16 s 6. Andrew Short USA Yamaha + 17 s 21. Štefan Svitko Slovensko Slovnaft + 37 s 68. Erik Vlčák Slovensko Slovnaft + 2:40 min 69. Martin Benko Slovensko Norwit + 2:46 min

DŽIDDA. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v prológu na Rely Dakar 2021 21. miesto, keď sa víťazným Američanom Rickym Brabcom zaostal o 37 sekúnd.

Ďalší dvaja slovenskí pretekári Erik Vlčák a Martin Benko skončili na 68., resp. 69. mieste.

"Skončil som na 21. mieste, takže som celkom spokojný na to, že to bol iba prológ. Všetko sa ukáže zajtra. Sekundy nehrajú až takú veľkú rolu, zajtra sa to začína. Ušlo to veľmi rýchlo, išlo sa fajn," povedal Svitko pre redbull.sk.

Prológ sa išiel popri rieke, na štrku i po pieskovom teréne.

V nedeľu je na programe 1. etapa. Povedie z Džiddy do mesta Biša a bude mať 277 km.

