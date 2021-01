Dočasne ich budú brať ako členov EÚ. La Liga rieši situáciu okolo brexitu a Britov

Bude to platiť do júna 2021.

2. jan 2021 o 12:36 SITA

BRATISLAVA. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie zasiahlo aj transfery futbalistov pochádzajúcich z Britských ostrovov do zahraničných klubov.

Na túto situáciu medzi prvými zareagovalo vedenie španielskej La Ligy, ktoré sa s tamojšou kráľovskou futbalovou federáciou (RFEF) dohodlo na tom, ako uprostred prebiehajúcej sezóny 2020/2021 vyriešiť situáciu s britskými hráčmi.

Futbalistov britskej národnosti, čiže Angličanov, Škótov či Walesanov, ktorých španielske kluby zaregistrujú od 1. januára 2021, budú na Pyrenejskom polostrove považovať za "hráčov mimo EÚ".

Avšak, takých, ktorí posilnili španielske mužstvá pred začiatkom tohto ročníka, budú mať dočasne do 30. júna 2021 štatút hráča z EÚ.



Príslušné orgány brali ohľad aj na výnimočné prípady, akým je napríklad waleský útočník Gareth Bale. Kmeňový hráč Realu Madrid, s ktorým má zmluvu do roku 2022, odišiel pred sezónou na ročné hosťovanie do anglického Tottenhamu Hotspur.

Ak by sa pred začiatkom budúcej sezóny do Madridu vrátil, bude naďalej považovaný za hráča z EÚ. To by sa však zmenilo, ak by napríklad s Realom predĺžil zmluvu alebo by prestúpil do iného španielskeho klubu.