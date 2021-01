Slováci končia, ale ukázali dvoch mladíkov, z ktorých rastú hviezdy

Slovensko prehralo vo štvrťfinále s USA 2:5.

3. jan 2021 o 9:17 Marián Szűcs

EDMONTON, BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti na juniorských majstrovstvách sveta o medaily bojovať nebudú.

Opäť predviedli sympatický výkon, do posledných minút trápili veľkého favorita, ale vo štvrťfinále napokon prehrali s USA 2:5.

Slováci prehrávali už 0:3, no potom strelili dva góly a snažili sa o vyrovnanie. Američania však v závere drámu odvrátili.

Slovenský tím obsadí ôsme miesto – rovnako ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Do semifinále juniorského šampionátu sa Slováci dostali v ére samostatnosti iba trikrát, naposledy v roku 2015, keď získali bronz.

Dlho prehrávali iba o gól

Tím trénera Róberta Petrovického vyhral na turnaji v Edmontone iba jeden zápas – hneď ten prvý proti Švajčiarsku 1:0.

Potom odohral veľmi dobrý súboj proti Kanade (1:3) a po predĺžení podľahol Nemecku (3:4). Vyslovene mu nevyšiel iba posledný zápas v základnej skupine proti Fínsku (0:6).

„Mrzí nás, že sme to nedotiahli ďalej. Mali sme lepšie aj horšie zápasy. Myslím, že na to, aké sme mali mladé mužstvo, sme ukázali, že je v ňom veľký potenciál aj do budúcich rokov. Chalani môžu dokázať ešte viac ako my teraz,“ vravel útočník Dominik Sojka pre RTVS.

Vo štvrťfinále sa Slováci dlho zväčša bránili. Až do 32. minúty však držali sľubný výsledok, keď prehrávali iba 0:1.

Úvodný gól strelil po šikovnej kombinácii v presilovke v 11. minúte Arthur Kaliyev. Brankár Šimon Latkóczy, ktorý dostal prednosť pred Samuelom Hlavajom nemal pri strele z prvej šancu zasiahnuť.

V ďalších momentoch však tím výrazne podržal. Len v úvode druhej tretiny chytil Američanom dva nájazdy.

Kašlík strelil gól nádeje

Slováci postupne strácali zo súpera prílišný rešpekt a viac sa dostávali pred jeho bránku. Namiesto vyrovnania však dostali smoliarsky gól, keď sa nahodený puk odrazil od nohy Johna Farinacciho do siete.

Krátko nato trafil Martin Chromiak žŕdku. Slováci nevyužili ani ďalšie príležitosti a pykali za dve vylúčenia v rýchlom slede. Cole Caufield využil presilovku o dvoch hráčov a zvýšil už na 3:0.

Šimon Latkóczy dostáva gól. (zdroj: TASR/AP)

Zdalo sa, že Američania majú zápas pod kontrolou a s prehľadom ho dotiahnu do konca. Veď v predchádzajúcich troch stretnutiach na šampionáte nedostali ani jeden gól a dali ich až 22.

Lenže ešte v závere druhej tretiny využil prečíslenie Matej Kašlík a pre slovenský tím strelil gól nádeje.

„Môže nám pomôcť. Musíme ísť do tretej tretiny naplno a otočiť skóre,“ hovoril odhodlane Kašlík cez prestávku pre RTVS.

Sojka: Škoda, vycítili sme šancu

A Slováci skutočne pokúšali šťastie. V presilovej hre síce najskôr nevyužili niekoľko šancí, ale päť sekúnd pred jej koncom Dominik Sojka usmernil do siete šikovnú strieľanú prihrávku Samuela Kňažka.

“ Keď sme dali gól na 2:3, vycítili sme, že tam šanca je. Aj Američania sa trochu stiahli, hrali pasívnejšie. Škoda, že sme nevyrovnali. Nakoniec to zlomili oni. „ Dominik Sojka, slovenský hokejista

Kontaktný gól Slovákov povzbudil, no vyrovnať nedokázali. Naopak, štyri minúty a štrnásť sekúnd pred koncom Farinacci využil chyby obrancov Dávida Mudráka a Andreja Goliana a zasunul puk do bránky.

Neskôr ešte Američania pridali piaty gól do prázdnej bránky, keď už Latkóczyho nahradil na ľade šiesty korčuliar.

„Je to škoda, bojovali sme do konca zápasu. Keď sme dali gól na 2:3, vycítili sme, že tam šanca je. Aj Američania sa trochu stiahli, hrali pasívnejšie. Škoda, že sme nevyrovnali. Nakoniec to zlomili oni,“ hovoril Sojka.

Upútali 16-roční nováčikovia

Američania boli v každej tretine aktívnejší, pomer striel hovoril jasne v ich prospech (43:18).

„Buďme úprimní - vyhral lepší tím. Ale na druhej strane sa nemáme za čo hanbiť, podávali sme na šampionáte bojovné výkony,“ hodnotil spolukomentátor RTVS Boris Valábik.

Okrem brankára Latkóczyho a obrancu Mudráka bol za jedného z trojice najlepších hráčov slovenského tímu na turnaji vyhlásený ešte len 16-ročný obranca Šimon Nemec.

Ten bol vo štvrťfinále najvyťaženejším hráčom tímu, odohral takmer dvadsať minút.

Z útočníkov strávil na ľade najviac času (vo štvrťfinále i na celom turnaji) ďalší 16-ročný nováčik Juraj Slafkovský. V reprezentácii bol aj ich rovesník Filip Mešár, ten však vo štvrťfinále nenastúpil.

Nemec bol so štyrmi asistenciami aj najproduktívnejším hráčom tímu. Najlepším strelcom bol Michal Mrázik, dal dva z celkovo iba siedmich gólov Slovenska na šampionáte.