Slováci medzi elitou? V tejto krajine je to malý zázrak

Možno tímu chýbal Maxim Čajkovič.

3. jan 2021 o 11:16 Juraj Berzedi

Je to už obohratá pesnička. Slovenskí juniorskí hokejisti na majstrovstvách sveta do 20 rokov splnia cieľ, ktorým je postup zo základnej skupiny.

A potom vo štvrťfinále prehrajú. Takmer vždy. Do semifinále šampionátu, ktorý má prívlastok najrýchlejší, sa dostali v ére samostatnosti len trikrát.

Nezmenilo sa to ani tentoraz. Slováci v rozhodujúcom zápase podľahli USA 2:5.

Žijeme z historického optimizmu

Niektorí fanúšikovia sa chlácholia, že štyri minúty pred koncom tretej tretiny prehrávali len o gól.

Iní tvrdia, že slovenský hokej je od svetového na míle vzdialený.

Aká je teda pravda?

Mnoho hokejových fanúšikov stále žije z úspechov spred dvadsiatich rokov. Vtedy seniorská reprezentácia získala zlatú, striebornú i bronzovú medailu.

Boli to časy, kedy sa výnimoční slovenskí hráči mohli porovnávať so svetovou elitou. Reálne však do nej nikdy nepatrili.