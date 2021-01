Bolo to riadne rodeo. Myslela som si, že je to stratené, tvrdí Vlhová

Slovenka obhájila triumf v Záhrebe.

3. jan 2021 o 18:10 Juraj Berzedi

VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 2. kole slalomu v Záhrebe

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsport.rtvs%2Fvideos%2F5074941642546279%2F&show_text=false&width=560

BRATISLAVA, ZÁHREB. Na štarte bola maximálne sústredená. Jej brat Boris ju do druhého kola vyprevadil tradičným hlasným pokrikom.

A Petra Vlhová sa pustila do druhej slalomovej jazdy – na rozbitej trati v Záhrebe. Išla agresívne a riskantne. Medzi bránkami niekedy až lietala.

Článok pokračuje pod video reklamou

Svoj náskok však neustále zvyšovala. Vyzeralo to nádejne až do okamihu, keď Slovenka opäť zaváhala a takmer vypadla. Bolo to na hrane.

Hoci stratila rýchlosť, do cieľa prišla prvá – s minimálnym náskokom piatich stotín sekundy na druhú Rakúšanku Katharinu Liensbergorovú. Tretia skončila Michelle Gisinová zo Švajčiarska a až štvrtá bola Mikaela Shiffrinová.

Druhé kolo? Bolo to riadne rodeo

Vlhová sa po príchode do cieľa najskôr preľakla.

„Na krátky čas som videla, že som jedenásta. Vravím si, že je to stratené,“ priznala pre RTVS slovenská lyžiarka.

Bol to však čas po druhom kole. „Keď som uvidela jednotku, spadol mi kameň zo srdca,“ tešila sa 25-ročná Vlhová.

Súvisiaci článok Vlhová vyhrala slalom v Záhrebe, rozhodlo iba päť stotín Čítajte

Neskôr sa oprela o bariéru. Akoby nemohla uveriť, že po toľkých chybách zvíťazila. Neskôr si ľahla na sneh a rukou búchala o sneh.

Ako prvá jej k víťazstvu gratulovala Švajčiarka Gisinová, ktorá sa jej poklonila a gestom naznačila, že pred ňou dáva dole klobúk. Zaslúžene. Zládnuť toľké chyby by nedokázal hocikto.

„Druhé kolo to bolo riadne rodeo,“ načrtla tretia Gisinová, ktorá stratila na Vlhovú 22 stotín sekundy.

Na pódiu ich doplnila Liensbergerová. Tá ako jediná lyžiarka bola medzi troma najlepšími vo všetkých štyroch slalomoch sezóny.

Pomohla jej mentálna koučka

Vlhová obhájila prestížne víťazstvo zo Záhrebu. Kým vlani jej organizátori cez chrbát prehodili biele rúcho, tentoraz mala pripravené fialové.

Musela si ho však nasadiť sama. Chvíľu sa s tým trápila a gombík jej zapla až Švajčiarka Gisinová. Tá jej napokon netradične nasadila na hlavu aj korunku.

“ Cítila som sa hrozne. Aj iní ľudia videli, že nie som vo svojej komfortnej zóne. Pomohla mi moja mentálna koučka. „ Petra Vlhová, slovenská lyžiarka

Slovenka si sadla na trón a zdvihla ruky na znak, že je už druhýkrát snehovou kráľovnou. A stala ňou aj napriek tomu, že po štvrtom mieste zo slalomu v Semmeringu nebola v ideálnom stave. Deň pred pretekmi bola v neistote.

„Cítila som sa hrozne. Aj iní ľudia videli, že nie som vo svojej komfortnej zóne. Pomohla mi moja mentálna koučka,“ prezradila Vlhová.

„Nesnažila som sa s tým bojovať. Dobre som sa vyspala, mala som super rozjazdenie a zrazu som chytila dobrý pocit,“ doplnila.

Shiffrinová išla profesorsky

Slovenská lyžiarka ho zvýraznila aj jazdou v prvom kole, po ktorom bola na vedúcej priečke. Pred trojicou prenasledovateliek však nemala náskok väčší ako pol sekundy.

„Som spokojná, aj keď som nemala až taký dobrý pocit. V niektorých pasážach sa mi zdalo, že robím chyby a idem ďaleko od bránok. V druhom kole sa môže stať čokoľvek. Bude to veľký boj,“ predpovedala Vlhová.

A mala pravdu. V Záhrebe boli po výdatnom daždi podmienky extrémne náročné. Trať bola riadne hrboľatá a chyby robili všetky jej súperky.

„Shiffrinová išla profesorsky,“ naznačila Veronika Velez-Zuzulová.

„Na štarte bola televízia a pozrela som si kúsok jej jazdy. Informácie dostávam od Livia (tréner Magoni, pozn. red.), ktorému dôverujem a vždy urobím, čo povie,“ dodala Vlhová.

Slovenka zvýšila svoj náskok

Hoci v druhej jazde svoj náskok postupne zvyšovala, Vlhová skôr cítila, akoby oň permanentne prichádzala.

„Počas druhého kola som mala hrozný pocit. Hneď od štartu som si myslela, že som stratila svoj náskok. Celú trať som sa trápila,“ priznala.

Súvisiaci článok Náhrada za zrušený Semmering? Mohla by byť na Slovensku Čítajte

Aj napriek tomu dokázala zvíťaziť, čím si prinavrátila stratené sebavedomie. „Bola som na štarte posledná a chcela som to potvrdiť. Bolo to tesné, ale víťazstvo je víťazstvo,“ dodala.

Slovenka zvýšila svoj náskok v hodnotení slalomu, v ktorom má 350 bodov a druhá Gisinová na ňu stráca 65 bodov.

Pred Švajčiarkou zvýšila svoj náskok aj v celkovom hodnotení Svetového pohára. Vlhová ich má aktuálne 615 bodov a Gisinová 487 bodov.

Už najbližší víkend pokračuje Svetový pohár rýchlostnými disciplínami v St. Antone, kde je v sobotu na programe zjazd a v nedeľu super-G.