Galád v Nitre údajne končí, nahradiť ho má český tréner

Do klubu by mala vstúpiť investičná skupina.

3. jan 2021 o 19:23 TASR

BRATISLAVA. Futbalistov FC Nitra by mal od pondelka viesť ako hlavný tréner Michal Ščasný. Informovala o tom RTVS na oficiálnom facebooku.

Nitra štartuje v pondelok so zimnou prípravou, pre pandemické opatrenia bez prítomnosti médií. Český kouč by mal na poste nahradiť Ivana Galáda.

"Ivan Galád v pozícii trénera údajne končí a jeho budúcnosť v klube je teraz otázna. Nitra by po splnení viacerých podmienok, mala mať nových potenciálnych partnerov.

Do klubu by mala vstúpiť investičná skupina okolo Nemca Petra Hammera, ktorý v minulosti pomáhal s prestupom Mareka Mintála do FC Norimberg.

Ponuku na pôsobenie v klube, na pozícii športového riaditeľa, údajne dostal ďalší bývalý hráč FC Norimberg - Róbert Vittek," uviedol facebook Šport v RTVS.

O zmenách v klube informoval aj portál MY Nitra.

"Štyridsaťdvaročný kouč Michal Ščasný by mal zajtra nastúpiť pod Zobor k ôsmemu tímu Fortuna ligy. Jeho asistentmi by mali byť Patrik Durkáč a Henrich Benčík. Zmluvy však ešte podpísané nie sú," napísal web mynitra.sme.sk.

Ščasný už na Slovensku pôsobil ako tréner Trnavy aj Senice.