Slovan vynuloval Nové Zámky, Poprad uspel v súboji tímov z východu

Hlasy po zápase

Rudolf Jendek, asistent trénera Slovana: "Aj keď sa v našej hry vyskytli chybičky, ustáli sme to a sme veľmi radi za toto víťazstvo. Mnohí chalani bojujú o svoje miesto, pretože keď sa vrátia zranení hráči do zostavy, bude to pre nich ťažké. Musia teraz presvedčiť, že sa do kádra zmestia. Samozrejme, zranení lídri nám chýbajú v presilovkách. Čo sa týka ich návratu, u niektorých je to otázka dní, u iných týždňov."

Martin Hrnčár, tréner Nových Zámkov: "Chýba nám častejšia streľba, ochota ísť pred bránku, zacloniť brankárovi, jednoducho roztiahnuť hru v útočnom pásme viac do šírky, aby sme mohli strieľať, využívať viac obrancov. Slovan nám to ukázal, častejšie využíval obrancov, ktorí to od modrej strieľali.

Pre nás je veľký problém, že prehrávame strašne veľa buly v útočnom i obrannom pásme. Z toho potom pramení, že musíme často o puk bojovať. Pracujeme na tom na tréningu, ale stále je to z našej strany málo, potrebujeme do toho dať viac - viac kreativity, streľby, ísť do zakončenia."