Ako ragbista chodil von na pivo. Športovo dospel, ako šípkar je majster

Price napísal unikátny športový príbeh.

4. jan 2021 o 12:00 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Vo viac ako trojmiliónovom Walese je športom číslo jeden jednoznačne ragby.

V encyklopédii z roku 2008, ktorá sa venuje tomuto štátu, sa dokonca uvádza, že ragby je symbol waleskej identity a vyjadrením národného povedomia.

Ako mnohí ďalší začínal s kariérou ragbistu aj rodák z Cardiffu Gerwyn Price. Dokonca sa prebojoval do reprezentačného tímu.

V roku 2014 však urobil dôležité rozhodnutie, ktoré zmenilo jeho život.

Ragbyovú helmu vymenil za ostro nabrúsené hroty šípok a o sedem rokov neskôr sa v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom športe stal majstrom sveta.

V nedeľňajšom finále zdolal Škóta Garyho Andersona 7:3 na sety.

Ragby neobetoval všetko

Ako ragbista hrával Price vo waleskej Premiership za Cross Keys, Neath a krátko bol na hosťovaní v tíme Glasgow Warriors, pôsobiacom v lige Pro12.

Nedávno sa vyjadril, že na toto obdobie má krásne spomienky a hrať za reprezentáciu bolo niečo, o čom vždy sníval. S odstupom času však tiež priznáva, že ragby neobetoval všetko.

"Keby som to mohol vrátiť späť, urobil by som veľa vecí inak a dal by som ragby o niečo viac. Nebol som tak vyspelý, ako som teraz. Nebol som na seba prísny. Skôr som rád chodil von a dal si pár pív, čo mi nepomohlo," cituje Pricea web BBC Sport.

K šípkam sa prvýkrát dostal vďaka svojmu kamarátovi, ktorý hral ligu v blízkosti Priceovho bydliska. Časom sa k nemu pridal a rýchlo sa zaradil medzi najlepších. Dokonca veľa miestnych turnajov dokázal vyhrať.

Po dvoch rokoch amatérskeho hrania sa prihlásil do kvalifikácie, tzv. Q-School, kde hráči bojujú o zisk profesionálne karty. Price to dokázal už na druhý deň.

Od januára 2014 sa tak predstavuje na tých najväčších turnajoch a pravidelne súperí s najlepšími šípkarmi planéty.

Ľudia ho milujú aj nenávidia

Do povedomia sa dostal nielen vďaka kvalitnej hre či vyšportovanej postave.

Od množstva iných hráčov sa odlišuje svojim správaním. Neostýcha sa prejavovať emócie a a po vydarenom hode si často poriadne zakričí.

Vo finále turnaja Grand Slam of Darts 2018 to poriadne preháňal a dostal sa do konfliktu s Garym Andersonom. Výsledkom bola pokuta 21 500 libier, čo je jeden z najvyšších finančných trestov v histórii šípok.

"Ľudia hovoria, že to robím preto, aby som ľudí odstrašil. Je to však môj herný štýl. Nejdem na pódium, aby ma ľudia mali radi. Chcem byť sám sebou.

Som tam, aby som si zarobil na živobytie. Ľudia ma milujú alebo nenávidia. Väčšina asi nenávidí, ale mne to nevadí," skonštatoval Price.

V turnaji zvládol aj kritické chvíle

V roku 2020 bol Gerwyn Price doslova nezastaviteľný.

Vyhral osem turnajov, vrátane podujatia World Cup of Darts. Ide o súťaž reprezentačných dvojíc, v ktorej nastúpil po boku krajana Jonnyho Claytona.

Jednoznačne bol ťahúňom waleskej dvojice, ktorá sa tešila z víťazstva.

Na majstrovstvách sveta patril medzi favoritov. A hoci cesta turnajovým "pavúkom" nebola prechádzkou ružovou záhradou, v dôležitých momentoch ukázal Price svoje kvality.

Až v troch jeho zápasoch musel víťaza určiť až rozhodujúci set. Potrápil ho krajan Jamie Lewis, skúsený Brendan Dolan a vo štvrťfinále nestačilo Darylovi Gurneymu na postup ani pätnásť hodených 180-tiek.

Gratuloval mu aj Taylor

V samotnom finále predvádzal skvelú hru, ktorú trošku pokazilo trápenie pri ukončení zápasu. Dokázal to až na dvanásty pokus.

"Nikdy som nebol v situácii, že som mohol vyhrať majstrovstvá sveta. Bolo to ťažké. Nikdy v živote som necítil taký tlak. Myslím si, že mi bude trvať pár dní, pokiaľ si to uvedomím," povedal Price v televíznom rozhovore.

"Začína sa šípková doba ľadová. Majstrom sveta a novou svetovou jednotkou je Walesan Gerwyn Price," povedal komentátor Pavel Korda. Ten narážal na prezývku 35-ročného hráča - The Iceman.

Na sociálnej sieti mu športovo blahoželal k víťazstvu Michael van Gerwen, ktorého Price po siedmich rokoch vystriedal na poste svetovej jednotky.

Zaujímavosťou je, že Price získal profesionálnu kartu pätnásť dní po tom, ako sa van Gerwen stal v roku 2014 svetovým hráčom číslo 1.

Medzi šampiónmi privítal prvého waleského majstra sveta aj ten najpovolanejší - legenda a 16-násobný svetový šampión Phil Taylor.