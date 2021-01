Mladí Slováci sa vracajú domov. Kňažka čaká lekár, Kašlík si zalieta po Kanade

Piati reprezentanti zostali v zámorí.

4. jan 2021 o 10:10 SITA

BRATISLAVA. Hokejoví reprezentanti Slovenska do 20 rokov sa v pondelok vrátia na Slovensko z majstrovstiev sveta v kanadskom Edmontone. Bez piatich spoluhráčov, ktorí zostali v Severnej Amerike.

Šampionátovú "bublinu" ako prví opustili brankár Samuel Hlavaj, obrancovia Andrej Golian a Marko Stacha ako aj útočníci Oleksij Myklucha a Matej Kašlík. Informoval o tom oficiálny web SZĽH.

Kašlík si zalieta po Kanade

Osemnásťročný Kašlík už pred piatou hodinou ráno smeroval na edmontonské letisko, aby sa prepravil do svojho klubu Chicoutimi Saguenéens v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL.

"Z Edmontonu letím do Toronta, odtiaľ do Québecu a odtiaľ do klubu, kde budem pôsobiť. Budem v lietadle takmer celý deň, ale som rád, že sa môžem vrátiť do klubu," uviedol Matej Kašlík pre hockeyslovakia.sk.

Zatiaľ nie je oficiálne známe, ako bude prebiehať juniorská súťaž v zámorí vzhľadom na protipandemické opatrenia.

"Mám informácie, že liga by sa mala obnoviť a fungovať spôsobom tzv. bubliny. Napríklad tak, že tri dni strávime v bubline, v rámci ktorej odohráme dva zápasy a presunieme sa do ďalšej,“ prezradil.

S Čechmi do Prahy

Zvyšok výpravy mal naplánovaný odlet do Prahy spoločne s českou reprezentáciou 4. januára o 6.00 h SEČ. Domov s tímom priletí aj kapitán Samuel Kňažko.

"Vzhľadom na náš mladý tím sme odohrali dobrý turnaj. Chalani s ročníkom narodenia 2004, ale aj my, ročník 2002, sa vďaka skúsenostiam môžeme do budúceho roka oveľa zlepšiť. Ukázali sme, že vieme hrať hokej,“ bilancoval jeden z lídrov tímu trénera Róberta Petrovického.

Osemnásťročného obrancu fínskeho juniorského tímu TPS Turku limitovalo od zápasu s Nemeckom zranenie kolena, pre ktoré nenastúpil ani na záverečný duel Slovákov v A-skupine proti Fínsku (0:6).

Nevyzeralo to na jeho návrat do hry ani pred štvrťfinále proti Američanom. Pre nečakaný výpadok Šimona Bečára však napokon nastúpil. Priznal, že aj so sebazaprením.

"Trošku áno. Bál som sa, že sa to môže zhoršiť. Ale povedal som trénerom, že pôjdem do toho. Nechcel som nechať chlapcov v štichu, premohol som sa a som rád.“

Po návrate na Slovensko absolvuje ešte dodatočné vyšetrenie magnetickou rezonanciou a približne v polovici januára zamieri späť do Fínska.

O rok opäť so Švajčiarmi

Slovenskí reprezentanti už poznajú aj dvoch zo štyroch súperov na budúcoročnom svetovom šampionáte do 20 rokov.

Štvrťfinálová prehra s Američanmi (2:5) plus súvisiace okolnosti znamenajú, že Slováci si opäť zmerajú sily so Švajčiarmi, ale pribudli im ako neúspešný štvrťfinalista silní Švédi.

Zostávajúci dvaja účastníci A-skupiny budú známi až po skončení aktuálneho šampionátu. Budú nimi celkový víťaz a mužstvo, ktoré skončí na štvrtom mieste. Výber je vskutku exkluzívny - Fínsko, Kanada, Rusko a USA.

V pondelkovom semifinále už po polnoci SEČ na seba narazia Kanaďania a Rusi (0.00 h), respektíve Američania a Fíni (3.30).