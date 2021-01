Dva góly v zápase som dal možno v doraste, hovorí hrdina Detvy

Hlasy po zápase:

Miroslav Chudý, tréner Banskej Bystrice: "Bolo to vyrovnané stretnutie, hlavne v piatich proti piatim. Obe mužstvá hrali na to, na čo mali. My sme znovu prehrali zápas v nerovnovážnych stavoch. Mali sme dostatok presiloviek, aby sme dali gól, naopak v jednej sme ešte aj inkasovali.

Chýba nám kvalita. Bojovali sme, no opäť sme vyšli bodovo naprázdno. V rozhodujúcich chvíľach nám chýba skúsenosť, vyššia hráčska kvalita. Robíme chyby. Mali sme to slušné rozohrané, ale nemáme rozdielových hráčov. Nič sa nedá robiť, musíme ísť ďalej."

Ernest Bokroš, tréner Detvy: "Nehrali sme v takej forme, akou sme ukončili starý rok. Na druhej strane sme pri šiestich oslabeniach neinkasovali žiadny gól, dobre sme hrali v defenzíve. Získali sme tri body s Banskou Bystricou, ktorú sme v tejto sezóne ešte nezdolali, takže nám už zostáva iba Nitra.

Čo sa týka zápasu, nie som spokojný s hrou, no spokojný som s výsledkom i tromi bodmi. Cítil som, že mužstvo bolo dnes v útlme. Musel som byť agresívnejší na hráčov a teší ma, že v dôležitých momentoch uspeli a strhli to na svoju stranu."

Daniel Gachulinec, strelec dvoch gólov Detvy: "Dva góly v zápase som dal možno v doraste. Je to však jedno, dôležité je víťazstvo, lebo sme nepredviedli oslnivý výkon, nebol to náš deň. Mňa teší, že sa ukázala sila tímu, že i keď sa nám nedarí, tak vieme zabojovať a urvať to víťazstvo. V poslednej tretine sme zabrali, odviedli sme dobrú robotu."