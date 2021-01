Sagan, Vlhová, hokejový titul? Vyberte športový moment 21. storočia

Vyberte najsilnejší moment od roku 2000.

5. jan 2021 o 17:21 Boris Vanya, Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Zlaté medaily, tituly majstrov sveta, veľké víťazstvá či pamätné zápasy. Za posledné dve dekády dosiahli slovenskí športovci množstvo úspechov.

Zdeno Chára, Peter Sagan či Petra Vlhová vyrástli na osobnosti svetového formátu.

Hokejová i futbalová reprezentácia viackrát potešili fanúšikov. Každé víťazstvo má svoju váhu a spájajú sa s ním jedinečné emócie.

Vybrali sme 18 výnimočných momentov slovenských športovcov v rokoch 2000 až 2020. V ankete môžete hlasovať, ktorý z nich je podľa vás najsilnejší v prvých dvoch dekádach 21. storočia.

Do ankety nebolo možné zaradiť každé víťazstvo alebo úspech, preto ponúkame iba úzky výber jedinečných momentov.

V prípade viacnásobných majstrov sveta alebo medailistov sme vybrali jeden, prípadne dva najpamätnejšie úspechy.

Ružomberok vyhral Final Four 2000

Bolo to jedno z najdramatickejších finále v histórii Final Four - turnaja štyroch najlepších klubov Európy.

Basketbalistky MBK Ružomberok ako obhajkyne trofeje nastúpili proti francúzskemu majstrovi CJM Bourges.

Celé stretnutie bolo vyrovnané.

Pätnásť sekúnd pred koncom štvrtej štvrtiny viedol francúzsky tím 52:49. Duel poslal do predĺženia presný trojkový pokus kapitánky Ivety Bielikovej.

Prvé predĺženie skončilo opäť vyrovnaným výsledkom.

V ňom domáci tím prehrával, no sériou šiestich bodov v závere zápas otočil (67:64) a druhý raz vyhral Euroligu.

„Naša odolnosť a sebadôvera zohrali veľkú úlohu. Také dramatické finále v histórii Euroligy nebolo. A možno ani nebude. Pamätám si z finále na situáciu, keď som chcela zasiahnuť do obrany, ale dievčatá ma presvedčili, že ony to ubránia. A ubránili,“ spomínala trénerka Natália Hejková.

Ružomberčanky obhájili euroligový titul v roku 2000 po dramatickom finálovom zápase proti Bourges. (zdroj: TASR)

Finále Slovensko vs. Rusko na MS v hokeji 2002

Je to najväčší úspech slovenského hokeja. Na ceste do finále zverenci Jána Filca vyradili najskôr Kanadu a potom aj domáce Švédsko.

Vo finále viedli po góloch Ľubomíra Višňovského, Petra Bondru a Miroslava Šatana po dvoch tretinách 3:1.

Rusi však dokázali v poslednej tretine vyrovnať. Zlatý gól strelil sto sekúnd pred koncom Bondra.

„Presne o takomto góle som sníval ako malé dieťa, keď som sa učil korčuľovať na zamrznutom rybníku neďaleko Kežmarku. Som šťastný,“ vravel.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/QL-XhKBOzW4

Finále Slovensko vs. Španielsko vo Fed Cupe 2002

Španielske tenistky boli vo finále Pohára federácie favoritkami.

Dva body senzačne získala vtedy 19-ročná Daniela Hantuchová a tretí vybojovala Janette Husárová, ktorá vyhrala nad bývalou svetovou jednotkou Arantxou Sanchezovou Vicariovou.

„Finále proti obhajkyniam titulu a viacnásobným šampiónkam v ich domácom prostredí, to bol pre Slovensko jeden z najťažších zápasov v histórii,“ priznal kapitán Tomáš Malik.

Okrem Hantuchovej a Husárovej boli v tíme aj Henrieta Nagyová a Martina Suchá.

Martina Suchá (zľava), Daniela Hantuchová, kapitán Tomáš Malik, Janette Husárová a Henrieta Nagyová oslavujú víťazstvo v Pohári federácie. (zdroj: TASR)

Finále Slovensko vs. Chorvátsko v Davis Cupe 2005

Slovenský tenisový tím bol mimoriadne silný vďaka dvojici Dominik Hrbatý – Karol Kučera.

Hrbatý proti Chorvátom získal oba body. Kučera v súboji proti jednotke súpera Ivanovi Ljubičičovi neuspel.

Hostia vyhrali aj štvorhru.

Na rozhodujúci zápas proti Mariovi Ančičovi postavil kapitán Miloš Mečíř namiesto Kučeru Michala Mertiňáka.

Kučera sa necítil vo svojej koži a Karol Beck nemohol hrať pre pozitívny dopingový nález na klenbuterol.

Ančič zdolal Mertiňáka a trofej získali Chorváti.

„Toto finále nemá zdolaného. Všetci sme víťazi, pretože sme do hry dali všetko, čo bolo v našich silách. Celé finále je pre mňa nezabudnuteľným zážitkom, páčili sa mi všetky zápasy a uchvátila ma aj atmosféra, ktorú vytvorili naši i chorvátski fanúšikovia,“ vravel po finále Mečíř.

Dominik Hrbatý, Karol Kučera, Karol Beck ďakujú fanúšikom. V pozadí druhý zľava nehrajúci kapitán Miloš Mečíř. (zdroj: TASR)

Strieborný Radoslav Židek na ZOH 2006

Keď v prvom kvalifikačnom kole slovenský pretekár spadol a v cieli bol posledný, komentátor slovenskej televízie ho už z pretekov odpísal.

Bol to však omyl. Disciplína snoubordkros bola na olympiáde nová.

Po úspešnej druhej kvalifikačnej jazde následne vyhral všetky vyraďovacie kolá až po finále. Aj v tom dlho viedol, až v závere ho predstihol Američan Wescott.

Židek vybojoval pre Slovensko prvú medailu na zimných hrách v ére samostatnosti.

Finálovú jazdu si môžete pozrieť na tomto odkaze >>>

Tri zlaté medaily vodných slalomárov na OH 2008

Bolo to rozpätie niekoľkých dní, keď na kanáli v Šun-ji víťazili takmer výlučne len slovenskí vodní slalomári.

Zo štyroch súťaží vyhrali tri - Michal Martikán v singlkanoe, Elena Kaliská medzi kajakárkami a bratia Hochschornerovci v deblkanoe.

Tri najcennejšie kovy znamenali najúspešnejšie olympijské hry v ére samostatnosti.

Výnimočnosť tohto výkonu podčiarkuje, že žiadna iná krajina už neovládla tri kategórie vo vodnom slalome na OH.

Semifinále Slovensko vs. Kanada na ZOH 2010

Semifinále proti favoritovi celého turnaja vyzeralo dlho na jednoznačnú záležitosť. Kanada mala 50 minút zápas pod kontrolou a vyhrávala 3:0.

Potom však z takmer beznádejnej pozície skóroval Ľubomír Višňovský a zakrátko Michal Handzuš znížil na 2:3.

Slováci búšili ďalej.

V hre bez brankára fanúšikovia v hľadisku už stáli a zdesene sledovali, čo sa to na ľade, do pekla, deje.

Desať sekúnd pred koncom tribúny zhíkli.

Pred kanadskou bránkou spadol puk na hokejku Pavlovi Demitrovi, ktorý mal pred sebou už len ležiaceho brankára Roberta Luonga.

Bránka bola odkrytá, Demitra vystrelil, Luongo špičkou lapačky vytlačil puk mimo. Do finále postúpila Kanada.

Celý zápas si môžete pozrieť na tomto odkaze >>>

Marián Hossa v roku 2010 vyhral Stanley Cup

Ašpiroval na titul najväčší smoliar. Tri roky po sebe sa slovenský útočník prebojoval do finále play off NHL s tromi rôznymi mužstvami.

V roku 2008 nestačil s Pittsburghom vo finále na Detroit. V roku 2009 už v drese Detroitu hral vo finále proti Pittsburghu a opäť bol v zdolanom tíme.

Smolu pretrhol s Chicagom. Vo finále zvíťazili Blackhawks nad Philadelphiou 4:2 na zápasy.

Hossov príbeh patril medzi najsilnejšie momenty finále. Tretia prehra po sebe by bola veľmi krutá.

Hossovi priali Stanleyho pohár mnohí fanúšikovia. Kapitán Jonathan Toews ako prvému odovzdal slávnu trofej práve jemu.

„Konečne sa mi to podarilo, je to obrovské zadosťučinenie. Určite je to najlepší moment mojej kariéry,“ tešil sa Hossa.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/VFVgQKbnZh8

Slovensko vs. Taliansko na MS vo futbale 2010

Premiérové vystúpenie slovenských futbalistov na majstrovstvách sveta dopadlo nad očakávania.

Po dvoch zápasoch v základnej skupine to však nevyzeralo najlepšie. Remizovali s Novým Zélandom 1:1 a prehrali s Paraguajom 0:2.

Potom však odohrali najlepší zápas proti obhajcom titulu – Talianom.

Senzačne zvíťazili 3:2, keď dva góly strelil Róbert Vittek a víťazný Kamil Kopúnek, keď si pohotovo nabehol na autové vhadzovanie a prekopol brankára Marchettiho.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9O-zifillJg

Zdeno Chára v roku 2011 vyhral Stanley Cup

Ako prvý slovenský kapitán doviedol tím NHL k najslávnejšej klubovej trofeji.

Boston otočil finálovú sériu proti Vancouvru z 2:3 na 4:3 na zápasy. V rozhodujúcom zápase vyhral na ľade súpera 4:0.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/0DBjIlGDhn0

Peter Sagan vyhral MS v cyklistike 2015

Po Tour de France si z neho robili žarty nielen súperi. Večne druhý Peter Sagan. Smolu z viacerých pretekov však vymazal jediným výsledkom.

Na svetovom šampionáte v americkom Richmonde necelé tri kilometre pred cieľom odvážne zaútočil.

Súperi sa snažili ho dostihnúť. Stále ho mali na dohľad. Lenže ani tento malý náskok nedokázali stiahnuť.

Prvýkrát v histórii hrali na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike slovenskú hymnu. Sagan dokázal tento úspech zopakovať aj o rok v Dauhá a o dva roky v Bergene.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/zoCvceSbTn0

Peter Sagan vyhral Okolo Flámska 2016

„Je ťažké s niekým spolupracovať, nik zo súperov to nechce. Tak som im radšej ušiel,“ hovoril v cieli.

Prvý triumf na monumentálnej klasike dosiahol Peter Sagan v drese majstra sveta.

Na Okolo Flámska vyhral po záverečnom sólovom úniku, keď ho stíhala dvojica Sep Vanmarcke a Fabian Cancellara.

Cieľom prešiel Sagan na zadnom kolese.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/k9FPKAoHWYQ

Matej Tóth získal zlato na OH 2016

Matej Tóth dokázal to, čo nikto pred ním. V ére samostatnosti vybojoval pre Slovensko prvú olympijskú medailu v atletike.

„Boli to jedny z najťažších pretekov, ale vyrovnala to eufória z víťazstva,“ tešil sa Tóth po triumfe v Riu de Janeiro.

Matej Tóth vybojoval prvé olympijské zlato v atletike v ére samostatnosti. (zdroj: TASR)

Dominika Cibulková vyhrala Turnaj majsteriek 2016

Hneď v premiére na Turnaji majsteriek dosiahla slovenská tenistka životný úspech.

Vo finále proti svetovej jednotke Angelique Kerberovej hrala rýchlo a agresívne, ničila súperku z forhendu a nerobila žiadne nevynútené chyby.

Kerberová často kazila a nevychádzalo jej podanie. Cibulková nad Nemkou vyhrala 6:3, 6:4.

„Nemám slov. Štartovať prvýkrát na Turnaji majsteriek a vyhrať celý turnaj - to je ako sen,“ vravela.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/XXAceK6Mpr0

Slovensko vs. Španielsko v kvalifikácii ME vo futbale 2016

Španielska futbalová reprezentácia neprehrala v kvalifikačných zápasoch o postup na majstrovstvá sveta či Európy osem rokov.

Až kým 9. októbra 2014 nenastúpila v Žiline proti Slovensku.

Domácich poslal v prvom polčase do vedenia delovkou z priameho kopu Juraj Kucka. Slováci úspešne odolávali až do 82. minúty, keď si za obranu nabehol striedajúci Alcacer.

O štyri minúty neskôr však po rýchlom protiútoku a Ďurišovom centri rozhodol hlavou Miroslav Stoch.

„Proti tak silnému súperovi sa chlapci vypli k fantastickému výkonu. Plnili všetko, čo sme si povedali,“ komentoval víťazstvo tréner Ján Kozák st.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/rzWCQA1NuvA

1. Veronika Velez-Zuzulová, 2. Petra Vlhová (Záhreb 2017)

Prvýkrát v histórii boli slovenské lyžiarky na dvoch najvyšších stupienkoch v pretekoch Svetového pohára.

Veronika Velez-Zuzulová bola o 24 stotín rýchlejšia ako Petra Vlhová.

„Konečne sa nám to podarilo. Povedala som jej, že je skvelé, že zvíťazila a som šťastná aj za ňu,“ prezradila Vlhová.

„Vždy jej prajem, nech sa jej darí. Robíme však individuálny šport a každý súťaží za seba. Na kopci sme preto rivalky. Som však šťastná aj za druhé miesto.“

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/SiYpg7NACrs

Zlatá Anastasia Kuzminová na ZOH 2018

Už po poslednej streľbe sa usmievala a v cieľovej rovinke si zobrala slovenskú vlajku. Anastasia Kuzminová získala na zimných olympijských hrách v Pjongčangu až tri medaily.

No zlatá bola jediná.

V pretekoch s hromadným štartom. Suverénnym spôsobom. „Bol to môj sen, prísť do cieľa so slovenskou vlajkou a konečne sa mi to podarilo,“ vravela Kuzminová.

Z olympiád má tri zlaté a tri strieborné medaily.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/C2SaT4yXkkY

Petra Vlhová vyhrala obrovský slalom na MS v zjazdovom lyžovaní 2019

Celú sezónu súperila s veľkou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. Na majstrovstvách sveta to nebolo inak.

Petra Vlhová s Američankou prehrala v slalome, no v obrovskom slalome bola najrýchlejšia Slovenka.

„Je to neskutočne krásne. Veľmi sa teším, pretože sme to dokázali aj s celým tímom. Sme všetci veľmi šťastní. Ešte si úplne neuvedomujem, čo som dokázala. Tento deň však bude patriť medzi najlepšie dni v mojom živote,“ vravela Vlhová po prvom titule svetovej šampiónky v kariére.