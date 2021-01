Hummelsa škrie koniec v reprezentácii. Je to šok, vraví

Uviedol, kedy zrejme ukončí kariéru.

5. jan 2021 o 11:56 TASR

BERLÍN. Futbalový obranca Borussie Dortmund Mats Hummels uviedol, že je pre neho bolestivé, že nehrá v národnom tíme. Nevylúčil, že v roku 2023 ukončí svoju kariéru.

Tridsaťdvaročný Hummels odohral svoj posledný zápas v drese Nemecka v novembri 2018.

"Je to šok, že už nie som súčasťou toho všetkého. Málokedy sledujem zápasy reprezentácie, pretože ma to emocionálne veľmi zasiahlo," povedal Hummels v utorňajšom vydaní časopisu Sport Bild.

V reprezentácii odohral 70 zápasov, pravidelnou súčasťou národného tímu bol 11 rokov. Tréner Joachim Löw vlani v marci vyhlásil, že okrem neho nepočíta ani s Thomasom Müllerom a Jeromem Boatengom.

Hovorilo sa o tom, že Müller a Boateng by sa do reprezentácie mohli vrátiť a štartovať na EURO 2020, ale Hummels povedal, že sa touto myšlienkou nezaoberá. V Dortmunde má platnú zmluvu do roku 2023.

"Uvidíme, ako na tom budem zdravotne. Všetko je možné, aj to, že skončím," uviedol Hummels.