Tradičný nemecký klub je na dne. Spasí ho bývalý obranca Arsenalu?

V hre je negatívny rekord starý polstoročie.

5. jan 2021 o 18:00 TASR

GELSENKIRCHEN. Futbalový reprezentant Bosny a Hercegoviny Sead Kolašinac absolvoval v utorok prvý tréning s mužstvom Schalke 04 Gelsenkirchen a verí, že mu pomôže udržať sa v najvyššej bundeslige.

Dvadsaťsedemročný obranca prišiel do Schalke na hosťovanie do konca sezóny z Arsenalu.

Prišiel niesť zodpovednosť

Kolašinac sa vrátil do známeho prostredia, keďže v klube pôsobil už v rokoch 2011-2017. Práve odtiaľ odišiel do Londýna.

Obnovenú premiéru v modrom drese by si mal odkrútiť už v sobotu proti Hoffenheimu.

"Som nadšený, že som späť v Schalke. Chcem pomôcť tímu a chcem niesť zodpovednosť.

Tu som sa učil a okúsil profesionálny futbal. Za to všetko vďačím klubu a nezabudol som na to," uviedol nemecký rodák, ktorý prišiel do Schalke ako osemnásťročný mladík.

Rekordná prehra pri premiére?

Teraz však pred ním stojí veľmi ťažká úloha. Schalke je so štyrmi bodmi na dne tabuľky a na víťazstvo v najvyššej nemeckej súťaži čaká už 30 zápasov.

Už len jeden duel ho delí od vyrovnania negatívneho rekordu Tasmanie Berlín zo sezóny 1965-66.

Kolašinac je však presvedčený, že sa tím môže zachrániť v I. nemeckej bundeslige.

"Verím tomu. Toto mužstvo na to má kvalitu."

Správu priniesla agentúra dpa.