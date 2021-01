Zomrel legendárny prešovský basketbalový tréner

Vychoval aj Dobrovičovú či Jurčenkovú.

5. jan 2021 o 17:50 Ján Jacoš

PREŠOV. V pondelok 4. januára opustil tento svet vo veku 80 rokov Vladimír Daňo.

Bol dlhoročným pedagógom a trénerom basketbalistiek v žiackych kategóriách v ZŠ na Ulici Matice slovenskej v Prešove.

Táto škola bola desiatky rokov známa ako basketbalová škola, ktorá bola úzko spojená s Vladimírom Daňom.

Vladimír Daňo ako pedagóg začal pôsobiť v ZŠ v Kapušanoch a viedol tam basketbalový krúžok.

Do ZŠ na Ul. Matice slovenskej prišiel v roku 1975 a bol v nej učiteľom do roku 2000, trénerom do roku 2005.

Vychoval viacero reprezentantiek

Zaslúžil sa o mnohé úspechy svojich žiačok. Mal výrazný podiel na tom, že v Prešove vyrástli viaceré generácie vynikajúcich basketbalistiek, prvoligové hráčky a reprezentantky.

Pričinil sa o vznik športových tried so zameraním na basketbal, bol vedúcim tréningového strediska mládeže. Družstvá žiačok pod jeho vedením dosahovali na celoslovenských súťažiach špičkové umiestnenia.

Podieľal sa na výchove skvelých basketbalistiek - Eva Antalecová-Mačeková hrala na olympijských hrách v roku 1992, Erika Dobrovičová hrala na olympijských hrách v rokoch 1988 a 1992, štyroch majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy v roku 1989 sa podieľala na zisku striebornej medaily, Anna Jurčenková reprezentovala na piatich majstrovstvách Európy.

Tréner s veľkým srdcom

Vladimír Daňo mal ohromnú energiu, práca pedagóga a trénera ho úplne pohltila, basketbalu dával všetko - srdce, hlavu, život, zanietenosť, obetavosť, venoval jej veľa voľného času a víkendov.

Jeho trénerský rukopis bol nezameniteľný. Vzorne sa staral aj o športový areál školy. Tiež bol zakladateľom školského športového klubu ZŠ na Ul. Matice slovenskej.

V roku 2020 mu Slovenský olympijský a športový výbor udelil Cenu Jána Zacharu. Táto cena sa udeľuje trénerovi mládeže, ktorý dlhodobo dosahoval prenikavé výsledky v práci s mládežou.

Vedenie ZŠ na Ul. Matice slovenskej na svoju webovú stránku napísalo:

"Do športového neba odišiel Vladimír Daňo, legendárny prešovský basketbalový tréner. Tréner s veľkým srdcom. Pán Daňo, ďakujeme vám za všetky chvíle strávené s vami, za vaše povzbudivé slová, tréningy. Budete nám veľmi chýbať."

Vladimír Daňo sa narodil 23. januára 1940.