Futbalový rok 2021? Ronaldo v ňom môže prekonať množstvo rekordov

O jeden môže pripraviť aj Čecha.

6. jan 2021 o 11:14 SITA

BRATISLAVA. Futbal je hra založená na kolektívnom úspechu, ale aj prekonávanie individuálnych rekordov má v ňom vysokú hodnotu.

Rok 2021 by mal priať aj naháňaniu rekordných štatistík v podaní jednotlivcov a v popredí by malo stáť osvedčené meno - Cristiano Ronaldo.

Informuje o tom portál BBC Sport.

Míľniky v reprezentácii

Nedávno upútala verejnosť správa, že čoskoro 36-ročný Portugalčan prekonal v počte kariérnych gólov brazílsku legendu Pelého (758 - 757) a na dostrel má absolútneho streleckého kráľa Josefa Bicana (759).

Fenomenálny útočník sa však v roku 2021 chystá pokoriť aj rekord v počte reprezentačných gólov. Dosiaľ ich nastrieľal 102 a na prekonanie lídra historických tabuliek Iránčana Aliho Daeiho mu chýba osem zásahov.

Ázijský futbalista svojich 109 gólov, Ronaldo skóroval prvýkrát v reprezentačnom drese na ME 2004 proti neskoršiemu šampiónovi Grécku.

Na to, aby prekonal Aliho Daeiho, bude mať v roku 2021 minimálne jedenásť súťažných a zrejme aj niekoľko prípravných zápasov, ktoré čakajú na reprezentáciu Portugalska.

Môže prekonať Platiniho aj Poborského

Čo sa týka záverečného turnaja majstrovstiev Európy, aj tam si CR7 brúsi zuby na prekonanie viacerých rekordných zápisov.

Ak strelí jeden gól, prekoná Francúza Michela Platiniho. Dosiaľ sú spoločne s deviatimi gólmi na čele poradia najlepších strelcov histórie ME.

Šancu na prekonanie Platiniho má aj jeho krajan Antoine Griezmann, na ME však potrebuje streliť štyri góly. To isté platí aj o Zlatanovi Ibrahimovičovi, ak sa rok pred štyridsiatkou vráti do reprezentácie Švédska.

Späť však k Ronaldovi. Ak nastúpi čo len v jednom zápase na kontinentálnom šampionáte, stane sa prvým futbalistom s účasťou na piatich ME.

Debutoval už v spomenutom roku 2004 na domácich trávnikoch, kde získal striebornú medailu a o 12 rokov neskôr sa na ME vo Francúzsku dočkal titulu.

Ak sa Portugalsko znova prebojuje do finále, môže sa stať prvým futbalistom, ktorý si zahrá v troch rozhodujúcich zápasoch o tituloch na ME.

A po štvrté - rodák z Madeiry môže prekonať aj rekord ME v počte asistencií, ktorý dosiaľ patrí Čechovi Karlovi Poborskému so šiestimi. CR7 ich má päť.

Najlepším strelcom aj v Taliansku?

Ronaldo sa môže dočkať ďalšieho rekordu aj na klubovej úrovni.

Ak sa mu podarí s Juventusom triumfovať v Lige majstrov, pridá sa k lídrovi v počte európskych klubových titulov a legende Realu Madrid Franciscovi Gentovi.

Zároveň sa po Holanďanovi Clarencem Seedorfovi stane iba druhým futbalistom s víťaznými zárezmi v Lige majstrov v dresoch troch rôznych klubov. Dosiaľ má jeden titul ako hráč Manchestru United a štyri v Reale Madrid.

Ak sa stane najlepším strelcom Serie A, bude ako prvý hráč, ktorému sa to podarilo v troch najpopulárnejších ligách - Anglicku, Španielsku a Taliansku.

Ramos potrebuje sedem zápasov

Jeden rekord má na dosah aj španielsky obranca Sergio Ramos, ktorý po odchode Ronalda prevzal líderskú pozíciu v Reale Madrid.

Nedávno prekonal európsky rekordný zápis Taliana Gianluigiho Buffona v počte reprezentačných štartov a iba sedem zápasov ho delí od prekonania absolútneho rekordéra Egypťana Ahmeda Hassana.

Ten v rokoch 1995 - 2012 nazbieral 184 štartov v reprezentácii tejto severoafrickej krajiny. Okrem Ramosa poľujú na rekordný zápis ešte minimálne dvaja hráči z futbalovo rozvojovejších krajín.

Ománčan Ahmed Mubarak má na konte 179 a Kuvajťan Bader al-Mutawa 178 reprezentačných vystúpení. Obaja majú 35 rokov, ale stále pokračujú v kariére.