Zlákal ho vynovený štadión. V Trenčíne zostáva dlhoročná opora

Kontrakt predĺžil do leta 2021.

6. jan 2021 o 14:35 SITA

BRATISLAVA. Skúsený brankár Igor Šemrinec bude pôsobiť v tíme AS Trenčín aj v jarnom pokračovaní súťažného ročníka 2020/2021. Tridsaťtriročný gólman predĺžil kontrakt do leta 2021. Informuje o tom oficiálny web AS.



"Nebolo to o peniazoch. Tiež to nebolo o tom, že by som si hľadal niečo iné. Chcel som len vedieť, ako klub vníma situáciu a či so mnou naďalej počíta.

Bolo to obdobie s trochou neistoty. Po poslednom kole sme sa stretli a počas dovolenky som rozmýšľal, čo bude pre mňa a pre rodinu najlepšie," povedal Šemrinec podľa klubového webu AS Trenčín.

Má tu rozrobenú prácu

Pri rozhodovaní skúseného brankára hral veľkú rolu návrat na vynovený trenčiansky štadión. Futbalisti AS totiž v ostatných rokoch v domácom prostredí hrali len veľmi málo.

Ich prechodným domovom sa stal štadión v Žiline.

"Je to pre mňa veľké lákadlo. Navyše, nechcel som odísť od rozrobenej práce. Sezónu sme nezačali podľa predstáv. Nie sme tam, kde sme chceli byť. Máme pred sebou ešte veľa roboty," uviedol Šemrinec.

"Presvedčil ma aj koniec jesene. Videl som ako chalani pracujú a to tiež zavážilo," doplnil Šemrinec. Za AS Trenčín doteraz odchytal 157 ligových duelov a až 43-krát odchádzal zo zápasu bez inkasovaného gólu.

Návrat brazílskeho stopéra

Pod hrad Matúša Čáka sa po viac ako piatich rokoch vracia brazílsky stopér Ramón Rodríguez da Silva. Za Trenčín hral v minulosti v rokoch 2012 - 2015, istý čas potom strávil v Dánsku a naposledy v rezerve rakúskeho Innsbrucku.

V Trenčíne však pred podpisom zmluvy musí presvedčiť o svojich kvalitách.

Ramón Rodríguez da Silva v drese AS Trenčín. (zdroj: TASR)

"Navzájom sa poznáme veľmi dobre. Jeho futbalový osud sme rovnako ako v prípade ostatných našich chalanov pozorne sledovali. Vieme všetky plusy a mínusy. Svojim prístupom a príkladom môže mladému tímu pomôcť.

Všetko však ukáže samotný tréningový proces. Šancu na návrat na trávniky už raz zvládol," prezradil generálny manažér klubu Róbert Rybníček.



Po jesennej časti fortunaligovej sezóny 2020/2021 patrí Trenčanom deviata priečka tabuľky. Na elitnú šestku strácajú štyri body, pred Senicou na jedenástej pozícii znamenajúcej baráž majú náskok len jedného bodu.