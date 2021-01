Rozhodcovia sú arogantní, tvrdí tréner Košíc. Arbitri vracajú úder

Komisia rozhodcov sa proti kritike ostro ohradila.

6. jan 2021 o 22:15 Patrik Fotta

KOŠICE. Aj omyly či chyby sú súčasťou práce hokejových rozhodcov. Často sa musia rozhodovať v zlomku sekundy a neraz sú pod obrovským tlakom.

Nad menšími zaváhaniami arbitrov hráči i funkcionári len mávnu rukou. Občas sa však dopustia aj väčšej chyby, ktoré ovplyvní vývoj a niekedy aj výsledok zápasu.

Zástupcovia klubu HC Košice nedávno otvorili tému kvality rozhodovania v najvyššej slovenskej súťaži.

Športový manažér a tréner A-tímu HC Košice JAN ŠŤASTNÝ v rozhovore pre SME hovorí aj o chýbajúcej úcte slovenských rozhodcov v komunikácii s funkcionármi a hráčmi.

Podľa českého trénera je situácia u našich západných susedov v tomto smere omnoho lepšia.

"Svoju šatňu si vyčistíme sami, ale špinu von vynášať nebudeme," reaguje Komisia rozhodcov SZĽH. Postup HC Košice podrobila tvrdej kritike.

Košice pred pár dňami verejne otvorili tému kvality rozhodcov v hokejovej Tipos extralige. Aké reakcie to vyvolalo?

V prvom rade musím povedať, že sa v žiadnom prípade nechceme sťažovať na rozhodcov. Vieme, že aj rozhodcovia sú len ľudia. Hokej je navyše extrémne rýchly šport a občas sa stane, že si v danom momente niečo nevšimnete.

Chceli sme vyvolať verejnú diskusiu, pretože situácia s rozhodovaním na Slovensku nie je dobrá. Osobne sa mi nepozdáva komunikácia rozhodcov k trénerom. Z ich strany je cítiť obrovskú aroganciu. Je to vecou kultúry. Tréner by mal rešpektovať rozhodcu a platí to aj naopak.

Druhá vec je, že evidentnými pochybeniami rozhodcov sa nikto nezaoberá. Tak ako kluby aj rozhodcovia by mali byť pod väčším drobnohľadom a niesť za svoje chyby následky. Hráči aj funkcionári sú v prípade, že sa niečoho dopustia, riešení disciplinárnou komisiou. Žiaľ, v tomto smere sa pre zlepšenie kvality rozhodovania dlhodobo nič nerobí.

Máte skúsenosti aj s českou extraligou. V čom vidíte najväčší rozdiel?

V Česku fungujú rozhodcovia na profesionálnej úrovni. Sú platení hokejovým zväzom. Komunikácia s hráčmi a trénermi je tam na úplne inej úrovni. Na Slovensku si rozhodcovia v komunikácii s hráčmi a funkcionármi často neodpustia iróniu a preukazujú nulový rešpekt. Kompetentní by sa tým mali jednoznačne zaoberať. Je potrebné o tom verejne diskutovať, inak sa veci nikam nepohnú.

Odhliadnuc od rozhodcov, ako hodnotíte zo športovej stránky uplynulý rok poznačený pandémiou?

S podobnou situáciou sme sa zrejme všetci stretli prvýkrát v živote. Bol to veľmi náročný rok. Samozrejme sme radi, že sa extraliga vôbec rozbehla a klub sa podarilo z finančnej stránky stabilizovať. Užívame si každý deň, keď môžeme ísť do práce a robiť to čo nás baví. Na druhej strane hrať bez divákov, chodiť stále na testovanie a žiť v neistote, nie je nič jednoduché. Treba veriť, že sa situácia už čoskoro vráti do normálu.

Na prelome rokov sa uskutočnil šampionát hráčov do 20 rokov, na ktorom sa zúčastnili aj Košičania. Ako ste vnímali ich výkony?

Okrem hráčov, ktorí aktuálne hrajú za Košice, nastúpili na MS dvadsaťročných aj odchovanci Juraj Faith a Juraj Slafkovský. To len dokazuje, že tu stále rastú kvalitní a talentovaní hokejisti. Som presvedčený o tom, že chlapci, ktorí s nami trénovali a odohrali v extralige zopár zápasov boli dobre pripravení. Dávid Mudrák aj Juraj Eliáš nastupovali na ľad v dôležitých momentoch. Odohrali z môjho pohľadu dobrý turnaj a rozhodne sa nestratili.

Ukázalo sa však, že svetový hokej je niekde úplne inde. Slováci ani Česi nemali problém v bojovnosti a obetavosti, ale výrazne zaostávali v ofenzíve. Chýbala kvalita v zakončení, a aj preto nedosiahli výraznejší úspech.

Na Slovensku by sme sa mali všetci zamyslieť aj nad vývojom extraligy. Počty legionárov v tímoch sú privysoké. Myslím si, že to nie je úplne ideálny stav. Je potrebné viac uprednostňovať domácich hráčov. Bol by som za to, aby sa počet cudzincov v tíme znížil zo súčasných 7 na 3+1.

Ako vyzerá situácia okolo odchodu Martina Pospíšila do Kanady a kedy by sa mal k tímu pripojiť Chris Langkow?

Sme v kontakte s Calgary. Martin je pripravený odletieť a pripojiť sa k ich farmárskemu tímu. Jeho odchod závisí od rozhodnutia klubu. Momentálne pokračuje s nami, bude aj naďalej trénovať a nastupovať v zápasoch.

Čo sa týka Chrisa, na sezónu sa poctivo pripravoval doma v zámorí. Počas tréningu sa ľahko zranil a dáva sa dokopy. Nie je to však nič vážne a do Košíc by mal priletieť už tento víkend ale nie je to stopercentné. Situáciu totiž komplikuje aj pandémia, ktorá výrazne obmedzila cestovanie nielen v Kanade.

Rozhodcovia sa hodia na zakrytie skutočných problémov

Reakcia Komisie rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja

Po zápase 26. kola Košice - Michalovce domáci tím nepodpísal zápisnicu o stretnutí z dôvodu dlhodobej nespokojnosti s výkonmi rozhodcov. Bude to mať pre klub nejaké následky?

Toto je otázka pre riadiaci orgán súťaže alebo Disciplinárnu komisiu SZĽH. Ale nemyslíme si to. V prvom rade – nejedná sa o zápisnicu, ide o Zápis o stretnutí. V druhom rade – zástupca klubu svojím podpisom nevyjadruje súhlas alebo nesúhlas s výkonom rozhodcov. Svojím podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie počet vyšších trestov v zápase pre jednotlivých hráčov mužstva, tzv. Sumár vyšších trestov.

Čo ale následky mať bude, je nepovolený vstup funkcionára klubu do šatne rozhodcov. Týmto sa hokejovo vraciame o 20 rokov naspäť, keď nám funkcionári vstupovali do šatní a rozprávali tam o svojich náladách, pocitoch a problémoch. Toto sa v žiadnom prípade nesmie opakovať, túto dobu máme dávno za sebou a nedovolíme jej návrat.

Ďalšou témou bude verejné vyjadrovanie sa k výkonom rozhodcov. Existujú postupy a procesy, ako túto tému riešiť. Nevidíme dôvod na to, prečo klub HC Košice do dnešného dňa túto cestu nevyužil. Informoval o tom rozhodcov zápasu, informoval prezidenta SZĽH, informoval médiá, no jediné oddelenie, ktoré je zodpovedné za výkony rozhodcov, dodnes oficiálne neinformoval a my doteraz nemáme od HC Košice oficiálne ani čiarku o nespokojnosti s výkonom rozhodcov v danom zápase.

Nemáme oprávnenie posudzovať profesionalitu vedenia HC Košice, no v kontexte neznalosti terminológie, neznalosti významu podpisov v zápise a neznalosti legitímnych postupov v rámci smerníc SZĽH sa nám tu logicky vynárajú otázniky.

Budú sa výkonmi rozhodcov, ako požadujú zástupcovia Košíc vo svojom stanovisku, zaoberať kompetentné orgány?

Výkonmi rozhodcov sa Komisia rozhodcov SZĽH zaoberá po každom jednotlivom kole. Dokonca už počas prebiehajúcich zápasov sa navzájom informujeme o chybných verdiktoch. Aj o takých, ktoré na zápas nemajú vplyv. Od začiatku súťaže bolo suspendovaných 11 rozhodcov za rôzne pochybenia. O niektorých návrhoch na postih mali členovia Komisie rozhodcov informáciu už počas prebiehajúceho zápasu a bez odkladu na ne reagovali.

Rozhodcov máme prerozdelených podľa výkonnosti do skupín. Umiestnenie do skupín významne ovplyvňuje počet zápasov, na ktoré je rozhodca nominovaný. Od tohto sa samozrejme odvíja aj jeho celková mesačná mzda. Vo februárovom rozpise už bude zohľadnená aktuálna aj dlhodobá výkonnosť a rozhodcovia budú opäť prerozdelení.

Aké tresty hrozia rozhodcom pri vážnych pochybeniach?

Naozaj vážne pochybenia sú tie, ktoré ovplyvňujú výsledky zápasov. No my sme veľmi prísni aj za pochybenia, ktoré odhalia neznalosť pravidiel. Na úrovni extraligy by k tomu nemalo dochádzať, no bohužiaľ stalo sa. Za takýto prehrešok nasledovalo pozastavenie nominácií na 6 zápasov, čo v praxi môže u niektorých rozhodcov znamenať aj celý mesiac.

Chybu z hry, ktorá ovplyvní výsledok zápasu musíme ale najskôr analyzovať. My vieme, že kluby to nemusí zaujímať, no pre nás je práve toto to najdôležitejšie. Musíme vedieť prečo k chybe došlo, čo jej predchádzalo a či sa jej dalo alebo nedalo predísť.

Nemôžeme predsa suspendovať rozhodcu za chybu, ktorú odhalí až TV kamera a my (vrátane klubu) po päťnásobnom opakovaní a priblížení lupou zistíme, že rozhodca sa pomýlil v rozhodnutí, na ktoré mal stotinu sekundy pričom všetci naokolo skúmali správnosť jeho rozhodnutia dobre že nie 10 minút. Toto môže požadovať len amatér, ktorý nerozumie hokeju.

Taktiež si treba uvedomiť, že rozhodcovská základňa je príliš úzka. Dôvodov, prečo je to tak, by bolo na samostatný rozhovor. Ak by sme začali masívne trestať rozhodcov aj za menšie chyby, čoskoro nemá kto pískať. Toto celé ale nie je o trestoch, toto je o výchove.

Populárna je aj otázka rozhodcov zo zahraničia. Tí, o ktorých by sme teoreticky mali záujem my, nemajú záujem o našu ligu alebo im nevieme splniť ich požiadavky. Tí, ktorí by záujem aj mali, zase nedosahujú nami požadovanú úroveň. A aj takých rozhodcov zo zahraničia sme tu už mali.

Jediná cesta je vychovať si vlastných rozhodcov. Na to ale potrebujeme súčinnosť klubov a podobné verejné vyhlásenia, ako predviedli HC Košice vedú presne opačným smerom – odrádzajú aj tých, ktorí by teoreticky uvažovali stať sa hokejovým rozhodcom. Preto príliš nerozumieme zvolenému postupu predstaviteľov HC Košice, ktorí o týchto skutočnostiach ako profesionáli predsa musia byť informovaní, no napriek tomu sa tvária akoby práve prišli z inej planéty.

Mimo Vašich otázok ale musíme reagovať aj na slová predstaviteľov HC Košice o transparentnosti a „nevedomosti“ o sankciách pre rozhodcov.

Na jednej strane chcú vedieť, či bola vyvodená zodpovednosť za chybu, keď hráč v nesprávnom poradí skočil na ľad a strelil gól, chcú vedieť, či bola vyvodená zodpovednosť, keď bol hráč HC Košice nesprávne potrestaný za hru vysokou hokejkou, no na druhej strane hneď v ďalšej vete sa pýtajú prečo sú za podobné zákroky vynášané diametrálne odlišné disciplinárne tresty. Takže vedia predstavitelia HC Košice o „disciplinárnych trestoch rozhodcov“ alebo nevedia?

Navyše priam amatérsky dávajú do porovnania dve úplne rozličné situácie – neznalosť alebo nesprávne použitie pravidiel ľadového hokeja porovnávajú s chybou, ku ktorej došlo v zlomku sekundy a ktorú odhalila až TV kamera z opakovaného a spomaleného záberu, navyše z iného uhla. Z reálneho pohľadu sa zdalo byť rozhodnutie rozhodcu v poriadku.

O postihu rozhodcu je obratom informovaný riadiaci orgán súťaže a oba zainteresované kluby. Komisia rozhodcov nemieni prispievať k bulvarizovaniu slovenského hokeja a jeho extraligy zverejňovaním postihov rozhodcov. Svoju šatňu si vyčistíme sami, ale špinu von vynášať nebudeme. Nevidíme ani dôvod, prečo by sa mal HC Košice zaujímať o situáciu, ktorá nastala v zápase Michalovce – Nové Zámky.

Ak nás nielen HC Košice, ale všetky extraligové kluby logicky presvedčia o tom, že menný zoznam doteraz potrestaných rozhodcov má vplyv na taktiku a súpisku ich mužstva na najbližší zápas alebo že počet potrestaných rozhodcov ovplyvňuje ich herný systém, prípadne celkový sumár trestov rozhodcov ovplyvňuje zloženie presilovkových formácií, tak radi prispejeme k skvalitneniu našej najvyššej súťaže. My tu ale zatiaľ žiaden súvis nevidíme.

V zápase Michalovce – Nové Zámky rozhodcovia chybu neurobili. Chybu urobil trestomerač, ktorý pustil na ľad hráčov v nesprávnom poradí. Zaujímavé je, že v jednej internetovej diskusii tento nesprávny postup schvaľoval človek, ktorý o sebe napísal, že je dlhoročným trestomeračom v Košiciach. HC Košice by teda nemali strácať čas otázkami, ako boli potrestaní rozhodcovia v Michalovciach ale namiesto toho by mohli preškoliť svoj vlastný box trestomeračov.

Rozhodcovia po dosiahnutom góle chybu trestomerača nenapravili a za to boli potrestaní pozastavením a zrušením svojich nominácií, čím prišli o finančnú odmenu za päť zápasov. Ak HC Košice chcú mať vedomosť o tomto postihu, potom rovnako aj Komisia rozhodcov SZĽH požaduje informáciu, či sú hráči tohto klubu potrestaní krátením päťnásobku platu (za zápas) za to, že nenapravia chybu svojho spoluhráča a ovplyvnia tým výsledok zápasu.

Zároveň požadujeme od HC Košice informáciu, či postih v čiastke 1.000,-€ za v podstate bezchybný výkon no následné neopravenie chyby iného, je postačujúci alebo majú pocit, že by mal byť napríklad 2.000 alebo 3.000€. Taktiež požadujeme informáciu, či aj hráči HC Košice sú trestaní za chyby v zápasoch 75-100% krátením ich celkovej mesačnej mzdy.

Vedenie HC Košice vyjadruje hlboké sklamanie z kvality rozhodovania. Pravdepodobne si nevšimli, že existuje legitímny proces, ako postupovať v takomto prípade. Telefonovanie prezidentovi SZĽH a informovanie médií tam ale určite nepatrí. To by mohli profesionálni pracovníci HC Košice vedieť.

Za posledné dve sezóny Komisia rozhodcov SZĽH neeviduje od HC Košice ani jednu jedinú oficiálnu sťažnosť na výkon rozhodcov v zápase. Bolo nám doručených niekoľko video situácií na konzultáciu a na použitie pri výchove rozhodcov, no oficiálnu sťažnosť neevidujeme ani jednu.

HC Košice sa na svojej stránke vyjadrili, že chcú byť jedným z hlavných a nekompromisných nositeľov zmien v slovenskom hokeji a predpokladáme, že majú záujem na jeho napredovaní.

Mohli by začať napríklad tým, že nebudú zasahovať do toho, na čo nemajú odborné predpoklady a budú sa venovať iba tomu, čo patrí do ich kompetencií v rámci klubu, APHK a riadenia ligy. Ak by sa nezdržiavali komentovaním úrovne rozhodovania a nezaujímali sa o záležitosti, ktoré sa ich netýkajú, mohlo by im napadnúť hneď niekoľko tém, na ktoré majú alebo mohli by mať dosah:

1. Navrhnúť a zasadiť sa o inštalovanie kamier na modré čiary, aby mohol byť konečne aj na Slovensku využívaný coach’s challenge na postavenie mimo hry. Hra by sa tým zrýchlila a hokej by sa stal transparentnejší.

2. Navrhnúť a zasadiť sa o vytvorenie Oddelenia bezpečnosti hráčov, ktoré by samostatne prejednávalo všetky nebezpečné zákroky – potrestané aj nepotrestané. Bežná vec aj v menej vyspelých ligách. Hráči by mali väčšiu mieru zodpovednosti, pretože by vedeli, že aj skrytý, nepotrestaný alebo nedostatočne potrestaný ťažký faul stále môže mať disciplinárne dôsledky.

3. Navrhnúť a zasadiť sa o automatické kontrolovanie všetkých strelcov gólov a asistencií na ne tak, aby táto štatistika bola správna a korektná. Bežná vec aj v menej vyspelých ligách.

4. Zasadiť sa o skvalitnenie už jestvujúcich videosystémov tak, aby boli v kritických situáciách aj použiteľné. Nie je mysliteľné, aby videorozhodca na jednom zo zimných štadiónov, ktorý si chce pozrieť situáciu, musel vedieť o koľkej hodine a minúte večer reálneho času k nej došlo, pretože podľa času zápasu sa jednoducho nedá vyhľadať.

5. Zabezpečiť preškolenie vlastného boxu trestomeračov, nakoľko v internetovej diskusii k téme pravidiel, človek, ktorý sa predstavil ako dlhoročný trestomerač z Košíc, schvaľoval nesprávny postup svojho kolegu v Michalovciach. Nie je potrebné zaujímať sa o sankcie z Michaloviec, je potrebné pozametať si pred vlastným prahom a postarať sa o to, aby sa podobná vec neopakovala aj v Košiciach.

6. V rámci skvalitnenia rozhodovania dodať do systému aspoň 10 bývalých mladých hráčov HC Košice, ktorí už v hráčskej kariére nepokračujú. Ak tak urobia aj ďalšie kluby, získame tým dostatočnú rozhodcovskú základňu, z ktorej o cca 5-7 rokov vyrastú kvalitní rozhodcovia.

7. V rámci dôveryhodnosti ligy a predaja produktu ako takého, záležitosti, ktoré poškodzujú jej dobré meno a predaja schopnosť riešiť v prvom rade interne. Túto šablónu ovládajú aj manažéri omnoho menších firiem a spoločností ako sú HC Košice. Verejné prepieranie všeobecných, nielen rozhodcovských, nedostatkov nenapomáha napredovaniu ligy aj keď na krátku chvíľu zakryje interné klubové problémy.

HC Košice požadujú profesionalitu od všetkých zložiek pôsobiacich v rozhodcovských štruktúrach. Zabúdajú ale na to, že všetky zložky pôsobiace v rozhodcovských štruktúrach, vrátane rozhodcov, sú amatérske.

Ako členovia SZĽH by mohli zaregistrovať, že okrem extraligy a 1.ligy sa na Slovensku nehrajú žiadne iné súťaže. Že sú zatvorené všetky fitnescentrá, plavárne a že amatérom nie je umožnené trénovať na zimnom štadióne.

Za normálnych okolností sa rozhodca extraligy pripravuje aj tým, že rozhoduje mládežnícke súťaže, ktoré sa dnes nehrajú, ide si zahrať hokej alebo trénuje na ľade, čo momentálne nemôže, navštívi fitnescentrum alebo plaváreň, ktoré sú momentálne zatvorené a tak mu ako tréning ostávajú iba extraligové zápasy, ktorých má priemerne šesť až osem za mesiac. Chýba mu zápasová prax, chýba mu pravidelný kontakt s ľadom, chýbajú mu tréningy na suchu.

Koľko hodín za mesiac strávi profesionálny hokejista na ľade alebo v posilňovni v dnešnej dobe? Sú tu hokejisti, ktorí prídu do práce iba šesť krát za mesiac a to vždy iba na zápas? Je potrebné pripomenúť, že vo svete zúri jeden veľmi nepríjemný vírus, ktorý sa nevyhol ani rozhodcom. Po jeho prekonaní hokejoví rozhodcovia nemajú ani zďaleka také možnosti dostať sa do fyzickej pohody ako profesionálni hokejisti. Zamysleli sa aj nad týmto profesionáli z HC Košice skôr, ako v médiách informovali o svojej nespokojnosti s amatérskymi rozhodcami?

Nemyslíme si, že dlhodobo utajovanou Achillovou pätou slovenského hokeja sú práve rozhodcovia. Rozhodcovia sú iba viditeľnou špičkou ľadovca rovnako, ako dlhodobé výsledky našich mládežníckych reprezentácií (česť výnimkám, ktoré bohužiaľ len potvrdili pravidlo).

Zaspali sme dobu, ušiel nám vlak a za ústup slovenského hokeja z predchádzajúcich pozícií či už na poli rozhodcovskom alebo hráčskom nesú zodpovednosť najmä funkcionári a ich dlhodobé viacročné neprofesionálne rozhodnutia, rôzne kauzy a kauzičky, obhajovanie si regionálnych a klubových záujmov na úkor všeobecného progresu a najmä rozdrobenosť a rozhádanosť hokejového hnutia na Slovensku.

S týmto všetkým nemajú výkony rozhodcov na ľade nič spoločné, no hodia sa na obľúbené a krátkodobé zakrytie skutočných problémov v klube alebo v hnutí.