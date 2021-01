Črtá sa nový svetový supertím? Ramos a Messi možno budú spoluhráčmi

Obom futbalovým hviezdam v lete končia zmluvy.

6. jan 2021 o 17:25 Daniel Dedina

BRATISLAVA. Španielski futbaloví giganti Real Madrid a FC Barcelona si vo vzájomných zápasoch nič nedarujú.

Verejnosť ich v minulých rokoch vnímala najmä cez súboj megahviezd v oboch táboroch Cristiana Ronalda a Lionela Messiho.

Oboch však neraz zatienil kapitán Realu Sergio Ramos, ktorý aj v zápasoch proti Barcelone potvrdzuje svoju kontroverznosť.

V 35 ligových dueloch strelil Barcelone z postu stopéra päť gólov, na ďalšie dva prihral a mnohým zabránil. Inkasoval tiež trinásť žltých a až štyri červené karty.

Nový spoluhráč Messi?

V minulosti po prehre Barcelony v Lige majstrov na otázku, či je šťastný, odpovedal: „Nemôžem povedať, že nie. Nerád vidím priateľov trpieť, ale nepáči sa mi, keď Barcelona vyhráva.“

O to zaujímavejšie vyznieva informácia o možnej prestupovej bombe. Ramosovi a Messimu po sezóne vypršia súčasné zmluvy a podľa zahraničných médií by sa od leta mohli stať spoluhráčmi. V Paríži St. Germain.

Na niekdajšiu éru Realu zvanú 'galacticos', ktorej súčasťou bol aj terajší tréner klubu Zinedine Zidane, by tak čoskoro mohol nadviazať úradujúci francúzsky majster a finalista Ligy majstrov.

V kádri Parížanov v súčasnosti figurujú najdrahší hráč sveta Brazílčan Neymar (jeho prestup stál 222 miliónov eur) či vychádzajúca hviezda svetového futbalu 22-ročný Kylian Mbappé.

Španieli zverejnili, ako by mohla vyzerať zostava Parížu St. Germain v budúcej sezóne. Odvolávaju sa pritom aj na anglické zdroje. (zdroj: mundodeportivo.com)

Real už uvažuje o náhrade

Podľa španielskych novinárov sa síce Ramos pred záverečným zápasom roka 2020 proti Elche stretol s prezidentom Realu Florentinom Perezom, ale návrh na predĺženie zmluvy zatiaľ neakceptoval.

Obe strany sa nevedia dohodnúť na výške nového kontraktu.

Podľa periodika Mundo Deportivo by náhradou za 34-ročného Ramosa v obrane Realu mohol byť jeho reprezentačný spoluhráč Pau Torres z Villarrealu alebo David Alaba z Bayernu Mníchov.

O odchode šesťnásobného najlepšieho futbalistu sveta Lionela Messiho z Barcelony sa špekuluje už dlhšie.

Okrem PSG sa o jeho služby intenzívne zaujíma aj Manchester City. Messi sa podľa vlastných slov rozhodne až v júni.

„Rád by som prezradil svoje úmysly, ale v tejto chvíli ani sám neviem. V prípade, že by som nakoniec odišiel, chcem, aby to bolo v dobrom. Po konci kariéry sa sem chcem vrátiť a pomôcť klubu," povedal nedávno Messi, ktorý túži v budúcnosti okúsiť aj zámorskú MLS.

Dôležitú úlohu v jeho rozhodovaní môžu zohrať voľby prezidenta barcelonského klubu, ktoré sa uskutočnia 24. januára.

Káder nového kouča Parížanov Mauricia Pochettina by sa mohol rozrásť aj o ďalšie známe mená.

Podľa britských médií sú v hre príchody brankára Huga Llorisa i stredopoliara Dele Alliho, ktorých Pochettino viedol v Tottenhame.