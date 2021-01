Australian Open prinesie novinku, inšpiroval ju aj incident Djokoviča

Nová tenisová sezóna bude zrejme s obmedzeniami.

7. jan 2021 o 10:55 Jana Sedláková

BRATISLAVA. "Ďalšia sezóna bude náročná na organizáciu. Je ťažké si prispôsobovať prípravu," hovoril v novembri pre SME tréner Novaka Djokoviča Marián Vajda.

Zrejme sa nemýlil. Najväčšie hviezdy sa pravdepodobne na kurty dostanú až vo februári.

Neskoršia Austrália

Úvodný grandslamový turnaj roka Australian Open sa mal začať 18. januára. Štát Victoria, kde sa Melbourne nachádza, však nepovolil pre tenistov žiadnu výnimku z karantény. Hráči v nej musia byť dva týždne.

Turnaj sa tak začne až 8. februára.

Kvôli bezpečnostným opatreniam v Austrálii sa výnimočne v dejisku grandslamu neuskutoční kvalifikácia. Ženy ju odohrajú od 10. januára v Dubaji, muži v Dauhá.

Hráči komplikovaný presun do Austrálie očakávali. Krajina je známa prísnymi opatreniami v súvislosti s koronavírusom. Viac ako 25 miliónová krajina má dnes podľa štatistík menej ako dvetisíc nakazených.

"Všetci vedia, čo očakávať. Nie sú prekvapení, lebo vedia, že Austrália je v manažovaní koronakrízy úspešná," povedal John Tobias, agent, ktorý zastupuje viacerých top hráčov, napríklad aj grandslamovú víťazku Sloane Stepehensovú. Citoval ho New York Times.

Prečo bude kvalifikácia už mesiac pred turnajom? Hráči tak budú môcť ísť do Austrálie prečkať karanténu skôr a zároveň odohrať ešte niektoré z prípravných turnajov. Austrálske turnaje tento rok presunuli výhradne do Melbourne.

Tam sa odohrá aj druhý ročník turnaja reprezentačných družstiev ATP Cup. Potrvá od 1. do 5. februára.

Aj v ďalšom priebehu roka zrejme nastanú zmeny. Ženy majú zatiaľ naplánované turnaje iba do júna.

Prestížny turnaj v Indian Wells sa možno neuskutoční už druhý rok po sebe. Vlani, keď sa v marci začala koronakríza, bol vôbec prvým zrušeným podujatím. Aktuálne nefiguruje ani v kalendári pre sezónu 2021.

"Organizátori spolupracujú s ATP, WTA a sponzormi na tom, aby prišli k riešeniu, aby sa turnaj mohol odohrať neskôr," napísalo vedenie turnaja na oficiálnej webstránke.

Veľká novinka

Do Austrálie sa rozhodol necestovať Roger Federer. Švajčiar hral naposledy vlani v januári na Australian Open. Pre dve operácie, ktoré musel absolvovať, sa však po koronakríze už na kurtoch neobjavil.

Bol odhodlaný stihnúť Australian Open 2021. Mal mu pomôcť aj presun turnaja na neskorší dátum.

"V poslednom období spravil s kolenom a fyzickou pripravenosťou veľký progres. Ale po dlhých konzultáciách s tímom sa rozhodol, že sa vráti až po Australian Open," citovala agentúra AP Federerovho manažéra Tonyho Godsicka.

Počas hlavného turnaja Australian Open odskúšajú organizátori novinku. Na kurte nebudú čiaroví rozhodcovia, rozhodovať bude systém kamier - jastrabie oko. Podobne tomu bolo aj na novembrovom Turnaji majstrov.

V čase pandémie tak znížia počet osôb na kurte a zamedzí sa situáciám, ako bol incident Novaka Djokoviča z vlaňajšieho US Open, keď trafil čiarovú rozhodkyňu do krku. Následne ho z podujatia diskvalifikovali.

"Mnoho ľudí ma kritizovalo za to, že som hovoril, aby sme uvažovali, ako dostať čiarových rozhodcov preč z kurtu. Hovoril som o tom už dávno, nemalo to nič spoločné s mojou diskvalifikáciou," podporoval nahradenie čiarových rozhodcov Djokovič. Citoval ho tennishead.net.

Boj o Federerove rekordy

V sezóne 2021 sa zrejme budú prepisovať aj historické štatistiky. Najvýznamnejšou je celkový historický rekord v počte grandslamových titulov medzi mužmi. Roger Federer je na čísle dvadsať.

Po vlaňajšom Roland Garros sa na dvadsať titulov dostal už aj Rafael Nadal. Dotiahnuť sa na dvojicu však môže aj Novak Djokovič, ktorý má aktuálne sedemnásť titulov.

Srb sa tiež pokúsi vyrovnať historický rekord v počte týždňov ako svetová jednotka. Federer bol najlepším tenistom sveta 310 týždňov. Aktuálny líder Novak Djokovič má na konte 302 týždňov.

"Moje ciele sú stále rovnaké. Historické prvenstvo v počte týždňov ako svetová jednotka aj v počte grandslamových titulov," citoval Djokoviča tennis365.com.

"Netuším, čo bude v budúcnosti, ale teším sa na to," hovoril smerom k rekordu Rafael Nadal po zisku titulu na Roland Garros.

Novak Djokovič ukončil rok 2020 ako svetová jednotka. (zdroj: AP/John Walton)

Rozmrazovanie rebríčka

Kvôli prerušeniu sezóny museli minulý rok organizácie ATP aj WTA pristúpiť k zmenám v hodnotení. Bežne majú hráči body na konte presne jeden rok. Potom sa turnaj koná opäť, prídu o staré body a na konto sa im pripíše bodový zisk z aktuálnej edície turnaja.

Pri súčasnej situácii by však toto hodnotenie bolo nespravodlivé. Od marca do augusta sa nehralo. Hráči by tak prišli o obrovské množstvo bodov bez možnosti získať ich naspäť.

Preto organizátori vytvorili dočasne namiesto 12-mesačného rebríčka 22-mesačný. Na konte tak mali body za obdobie marca 2019 až decembra 2020. Pokiaľ na nejaký turnaj za toto obdobie prišiel hráč dvakrát, pripočítal sa mu lepší z týchto dvoch výsledkov.

Pre hráčov, ktorí nehrali vôbec, ale nehrozila strata bodov, zostali im na konte výsledky z roka 2019.

Kvôli pretrvávajúcej pandémii sa ATP rozhodlo pre ďalšiu zmenu, rebríček bude 24-mesačný. V upravených pravidlách tak budú pokračovať až do marca 2021.

Pokiaľ sa však po tomto dátume hodnotenie rozmrazí, pre mnohých hráčov to môže znamenať postupné pády v rebríčku, keďže pre mnohých budú aktuálne body odrazom formy spred dvoch rokov.

Napríklad Federer odohral v roku 2020 len jeden turnaj, no predsa skončil sezónu ako svetová päťka. Podobne ako koncoročná ženská sedmička Bianca Andreescuová, ktorá dokonca minulý rok neodohrala ani zápas či svetová jednotka Ashleigh Bartyová so štyrmi podujatiami.