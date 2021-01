Odchovanec klubu vytláča legionára, pripísal si čisté konto aj asistenciu

Mudrák chcel istotu v zostave, v Košiciach skončil.

7. jan 2021 o 9:00 SME.sk, TASR

KOŠICE. Tréner hokejistov HC Košice Jan Šťastný hovoril o stredajšom víťazstve nad Popradom 4:0 ako o najlepšom výkone tímu v sezóne.

K nemu výrazne prispel aj brankár Dominik Riečický, ktorý dosiahol druhé čisté konto v tomto extraligovom ročníku. Jeho forma je teší Šťastného o to viac, že ide o slovenského brankára.

Do brány sa rátalo so skúseným Čechom

Hlavný tréner a zároveň športový riaditeľ košického klubu pred sezónou 2020/2021 netajil, že na pozíciu brankárskej jednotky počíta s Jakubom Sedláčekom.

Tridsaťročný Čech v minulosti chytal za Česko na MS hráčov do 20 rokov, neskôr pôsobil štyri sezóny za Dinamo Riga v KHL a pred tromi rokmi v tejto nadnárodnej súťaži nastúpil aj za Slovan Bratislava.

Český legionár doteraz nastúpil v drese Košíc do osemnástich duelov, v ktorých dosiahol 90,84-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,69 inkasovaného gólu na zápas. K tomu pridal aj dve čisté kontá.

Košický odchovanec Riečický sa ale ukazuje ako silná konkurencia. V 12 zápasoch dosiahol priemer 1,77 gólu a úspešnosť 94,28 percenta.

"Tie pozície sú dané. Ja čakám na šancu a keď ju dostanem, tak ju chcem vždy naplno využiť. Bojujem, zatiaľ to ide a som za to rád," skromne poznamenal Riečický.

Čisté konto aj asistencia

V stredu Riečický zmaril Popradčanom všetkých 26 striel a okrem čistého konta zaznamenal aj asistenciu.

"Podali sme výborný tímový výkon. Chlapci zblokovali veľa striel a pomohli mi k čistému kontu. Na začiatku druhej tretiny nás Popradčania zatvorili, ale potom sme dali druhý gól a to nás povzbudilo.

Hlavne som sa chcel sústrediť na víťazstvo. V každom prípade sú tri body zo zápasu s Popradom výborné," okomentoval brankár, ktorý minulú sezónu hrával za treťoligové Humenné.

Riečického štatistiky spôsobujú trénerskému štábu príjemné starosti.

"Ja som len rád, že sme počas letného try-outu ukázali práve na 'Ričiho'. Musím vyzdvihnúť prácu trénerov brankárov Marka Milého a Dušana Strhárskeho, ktorí spravili s Dominikom veľký kus práce," reagoval košický tréner Ján Šťastný.

"Jeho forma nás teší o to viac, že v slovenskej extralige nepôsobí veľa slovenských brankárov. Väčšinou sú to cudzinci, preto je skvelé, že máme možnosť vychovať si svojho brankára. Kubo Sedláček je stále v pozícii číslo jeden, ale sezóna je dlhá a cítime, že momentálne má Dominik lepšiu formu.

Je príjemné mať dvoch brankárov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Dominik svojou pracovitosťou a prístupom atakuje brankársky post v Košiciach. Dnes to bol náš najlepší výkon v sezóne," dodal na margo 28-ročného gólmana.

Mudrák chcel istotu v zostave, skončil

Košickí tréneri museli pred zápasom s Popradom vyriešiť niekoľko hráčskych absencií. Pre zranenie chýbal kapitán Michal Chovan, nenastúpili ani útočníci Martin Krasničan a Patrik Frič.

Debut absolvoval mladík Lukáš Vaculík, siedmykrát v sezóne nastúpil 17-ročný Jakub Demek. Po návrate z MS hráčov do 20 rokov ešte nehral útočník Juraj Eliaš.

S ďalším mladým reprezentantom Dávidom Mudrákom už v Košiciach nepočítajú.

"Rozprával som s Dávidom a aj s jeho agentom a jeho prosba bola vrátiť sa k nám do tímu s tým, že by zostal do konca sezóny. Chcel však, aby sme mu garantovali pozíciu medzi prvými šiestimi obrancami. To mu však garantovať určite nevieme," vysvetlil Šťastný.

"Ovplyvnila to aj situácia okolo Radka Deyla, ktorý chcel ísť na operáciu, no rozmysel si to a my sme medzitým angažovali Martina Nemčíka. Navyše máme svojich obrancov Jakuba Cibáka, Christiána Michalčina a Miroslava Novotu, ktorí sú odchovanci Košíc, pričom naša vízia je mať kostru tímu práve na košických odchovancoch," dodal.

Ambiciózny mladík ostane na východe

Trénera košického tímu potešilo, že viacerí slovenskí mladíci, ktorí pravidelne nastupujú v extralige, sa nestratili v silnej konkurencii.

Na nedávnych MS hráčov do 20 rokov boli Mudrák spoločne s nitrianskym obrancom Šimonom Nemcom vyhlásení za najlepších slovenských hráčov (spoločne s brankárom Šimonom Latkóczym).

"Videli sme, že slovenskí hráči potrebujú dostávať priestor v slovenskej extralige. Veľa totiž vsádzame na hráčov z cudziny, no z našej strany by nebolo korektné vziať ho, pretože mu nevieme sľúbiť pozíciu medzi prvými šiestimi obrancami.

Mám informáciu, že ide do Michaloviec, kde mu garantujú túto pozíciu, čo je pre vývoj mladého hráča len dobre. Všetci, ktorí sme v slovenskom hokeji, by sme mali mať takpovediac povinnosť dávať šancu mladým hráčom a vychovávať ich tak, aby boli viac konkurencieschopní v medzinárodnej konkurencii," uzavrel Šťastný.