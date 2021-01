Demokracia zvíťazí, odkazujú hráči NBA. Kritizujú podporovateľov Trumpa

Výtržnosti v Kapitole odsúdili aj v profilige.

7. jan 2021 o 9:50 TASR

WASHINGTON. Stredajšie výtržnosti v hlavnom meste USA vyvolali odozvu aj medzi hráčmi basketbalovej NBA.

Rozhorčenie nad konaním prívržencov dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa zvýraznilo aj rozhodnutie wisconsinskej prokuratúry, ktorá v utorok odmietla vzniesť obvinenia v súvislosti s augustovým postrelením Jacoba Blakea v Kenoshi. Ten po streľbe policajného dôstojníka zostal ochrnutý.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spísali spoločné stanovisko

Hráči v NBA sa počas celého minulého roka aktívne angažovali v hnutí Black Lives Matter za rovnoprávnosť. Aj protesty proti diskriminácii však viackrát vyústili do výtržností a stretov s políciou.

Na rozdiely medzi stredajšími udalosťami pred Kapitolom a demonštráciami Black Lives Matter však poukázali v spoločnom stanovisku basketbalisti Bostonu Celtics a Miami Heat. Tí pred vzájomným zápasom odsúdili násilnosti:

"Začali sme nový rok, ale niektoré veci sa dejú po starom. Dnes budeme hrať s ťažkým srdcom po utorkovom rozhodnutí orgánov v Kenoshi a vediac o protestoch v našom hlavnom meste.

Opäť je vidieť, že politickí lídri k nim pristupujú podľa toho, ako sa im to hodí a na akej strane barikády stoja. Povzbudzovanie ilegálnej činnosti nám ukazuje, koľko práce nás ešte čaká."

Rivers: Demokracia zvíťazí, ako vždy

Súvisiaci článok Bojujte, vyzýval Trump. Sfanatizovaný dav obsadil Kapitol, zomreli štyria ľudia Čítajte

Napriek napätej situácii, keď dav vo Washingtone prenikol aj do budovy amerického zákonodarného zboru v snahe zabrániť potvrdeniu výsledkov volieb, stredajší program NBA pokračoval podľa plánu.

"Chceli sme nastúpiť a priniesť radosť z hry všetkým ľuďom. Nesmieme však zabudnúť na nespravodlivosť v našej spoločnosti. Budeme využívať náš hlas, aby sme dosiahli rovnosť a spravodlivosť v USA," citovala agentúra AFP stanovisko Celtics a Heat.

Scény spred Kapitolu odsúdil aj tréner Philadelphie 76ers Doc Rivers. Ten verí, že bezprecedentná situácia v moderných dejinách USA sa upokojí, no neubránil sa hypotetickej otázke.

"Je to znepokojujúce. Hovorí sa, že je to útok na demokraciu, ale to si nemyslím. Demokracia zvíťazí, ako vždy. Myslím si totiž, že toto nikto nechce. Viete si však predstaviť, čo by sa dialo, ak by do Kapitolu vtrhli Afroameričania? Je to smutný deň, ale už sme raz takí a musíme sa k tomu postaviť čelom."